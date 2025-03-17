BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Suriye Halkına Şans Vermek Gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Suriye halkının kendi geleceğini belirlemek istediğine dikkat çekerek, "Onlara şans vermeliyiz" dedi.

Türk, İngiliz Sky News kanalına verdiği demeçte, Baas rejiminin çöküşü sonrası yaşanan olaylar ve Suriye'nin sahil kesimindeki güvenlik ihlalleri konusunda derin kaygılar taşıdığını belirtti. 14 yıllık iç savaşın ardından bu durumun halk üzerindeki yıkıcı etkilerine vurgu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, olaylar karşısında hesap verebilirlik ve bağımsız bir soruşturma komitesinin kurulacağı yönündeki açıklamalarını "cesaret verici" olarak nitelendirirken, güven inşası konusunun önemine de deyindi. Türk, ocak ayında Suriye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin önemini hatırlattı.

Geçiş dönemindeki bir ülkenin çok fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Türk, bu süreçte adalet sisteminin kritik olduğunu ve iç kayıpların bulunmasına yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. "Suriye halkı, uzun zamandır dış müdahale ve 54 yıl süren bir diktatörlükle başa çıkmak zorunda kaldı. Kendilerini daha iyi tanımlamak istiyorlar. Bu, insan hakları temelinde olmalı" dedi.

Şara liderliğindeki yönetimin bu amaçlara ulaşma arzusunu destekleyen Türk, "Onlara şans vermeliyiz. Aynı zamanda, Suriye halkının 14 yıl boyunca maruz kaldığı travmaya çözüm bulmak da son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Türk, Suriye’ye Baas rejimi döneminde uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemli bir adım olduğunu vurguladı ve ekonomik düzeltmenin ülkenin normalleşmesi için kritik olduğunu belirtti. Gelecekte benzer olumsuz durumların yaşanmaması için güvenlik alanında reform gerekliliğinin altını çizdi.

Uluslararası toplumun bu noktada birleşmesi gerektiğini belirten Türk, geçiş döneminin başarısız olmasını isteyen grupların varlığına da dikkat çekti. Sudan'daki güncel insani duruma da atıfta bulunarak, bu ülkede 8 milyon kişinin yerinden edildiğini aktardı. Ayrıca, insani yardım ve insan hakları programlarının yeterince desteklenmediğini ve bu nedenle insanların acı çektiğini eleştirdi.