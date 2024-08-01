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BM, İsrail'e Gazeteci Ölümlerine Son Verme Çağrısını Yeniledi

BM, Gazze'de gazetecilere yönelik saldırılara dikkat çekerek, sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:47
BM, İsrail'e Gazeteci Ölümlerine Son Verme Çağrısını Yeniledi

BM'den İsrail'e Önemli Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusunu Gazze'deki operasyonların sivillere zarar vermemesi ve gazetecilerin hayatta kalmalarını sağlamak için çağrıda bulundu.

Gazetecilerin Hayatını Kaybetmesi Üzerine Açıklama

BM İnsan Hakları Ofisi, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifinin, döneminde hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak bir basın bildirisi yayımladı. Açıklamada, 31 Temmuz'da gerçekleşen insansız hava aracı saldırısının ardından iki gazetecinin yanı sıra, bir çocuğun da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazetecilerin Korunması İle İlgili Vurgular

Açıklamada ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Gazze'de 157 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Gazze'deki Gazeteciler Sendikası, bu durumu endişe verici bir rakam olarak değerlendiriyor.

Uluslararası İnsancıl Hukuka Dikkat Çekiliyor

BM, gazetecilerin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde korunması gerektiğini ve kasıtlı öldürmelerin savaş suçu olarak tanımlandığını vurguladı. Filistinli gazeteciler, İsrail'in uluslararası basına kapalı olan Gazze'nin gerçeklerini dünyaya iletme konusunda önemli bir işlev gördüklerini ifade ettiler.

BM İnsan Hakları Konseyi, geçmişte bu tür olaylar karşısında benzer endişeleri dile getirmiştir. Gazetecilere yönelik saldırılar durmadığı takdirde, Gazze'deki durumun daha da kötüye gideceği uyarısında bulunulmuştur.

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