BM: İsrail, Gazze'nin Kuzeyine 100'den Fazla Yardım Erişim Talebini Reddetti

BM: İsrail, 6 Ekim'den Bu Yana Gazze'nin Kuzeyine Erişim Taleplerini Reddetti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in, 6 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırmak için yapılan 100'den fazla erişim talebinin reddedildiğini kaydetti.

Fletcher, geçen hafta Orta Doğu'da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Şam, Humus, Halep, İdlib, Ankara, Beyrut, Nebatiye ve Amman'daki BM çalışanları ve yetkililerle görüştüğünü belirten Fletcher, son olarak işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım ekipleriyle bir araya geldi.

Fletcher, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Ocak 2024'te Gazze Şeridi'nde Soykırım Sözleşmesi'nin uygulanması davasında ilk geçici tedbir kararlarını açıkladığını hatırlatarak, şiddetin sürekli yaşandığı Gazze'de sivillerin güvende olduğu hiçbir yerin bulunmadığını, okul, hastane ve sivil altyapıların moloz haline geldiğini ifade etti.

Fletcher, "Gazze'nin kuzeyi, iki aydan uzun süredir neredeyse tamamen kuşatma altında ve bu da kıtlık korkusunu artırıyor," diyerek, bu durumun Gazze'nin güneyinde aşırı kalabalık ve korkunç yaşam koşullarına neden olduğunu vurguladı.

Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte Gazze'de daha büyük insani ihtiyaçlar ortaya çıktığını belirten Fletcher, İsrail'in Gazze'nin her yeri için tahliye taleplerinin ve yoğun nüfuslu bölgelere saldırılarının devam ettiğini anımsattı.

Fletcher, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için gösterdikleri çabalar sonucunda, son bir yılda en fazla insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü ve bölgenin tehlikeli yer olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Fletcher, "Büyük insani ihtiyaçlara rağmen, acil ihtiyaç duyulan yardımın bir kısmını dahi Gazze'ye ulaştırmak neredeyse imkansız hale geldi. İsrail yetkilileri, bu anlamlı erişim talebimizi reddetmeye devam ediyor. 6 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine erişim için 100'den fazla talep reddedildi," ifadelerini kullandı.

Son olarak, işgal altındaki Batı Şeria'da durumun kötüleşmesine dikkat çeken Fletcher, bölgedeki ölüm sayısının kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı.