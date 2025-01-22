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BM: İsrail'in Cenin'deki Operasyonu Güvenliği Tehdit Ediyor

BM, İsrail'in Cenin'deki operasyonunun insanların güvenliğini riske attığını ve acil hizmetlerin kesildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:45
BM: İsrail'in Cenin'deki Operasyonu Güvenliği Tehdit Ediyor

BM: İsrail'in Cenin'deki Operasyonu Güvenliği Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve mülteci kampında gerçekleştirdiği "operasyonun" insanların güvenliğini tehlikeye attığını bildirdi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği günlük basın toplantısında konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Haq, İsrail'in bu "operasyonu" sırasında ana altyapıların ciddi şekilde zarar gördüğünü ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Cenin'deki devlet hastanesinin su ve elektrik ağının kesildiğini, ayrıca acil durum tanklarındaki su kaynaklarının kullanılmakta olduğunu ifade etti.

Uluslararası Üst Düzey Tepkiler

Haq, Batı Şeria'nın işgal altında Filistin toprağı olduğunu vurguladı ve bu bölgenin geleceğinin İsrail ile Filistinli yetkililer tarafından yürütülmesi gereken müzakerelere bağlı olduğunu kaydetti. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik'ın "İncil'den doğan bir hakkı" iddiası üzerine yapıldı.

İsrail ordusunun Cenin'e başlattığı saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirirken, 40'dan fazla kişi de yaralandı. İsrail siyasetindeki bazı hükümet yetkilileri, Gazze'de ateşkes ile ilgili eleştirilerde bulunmalarına karşın, Cenin'deki baskını destekleyerek saldırıların günler boyunca devam edebileceğini ifade etti.

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