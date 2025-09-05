BM: İsrail'in Gazze Saldırıları Artıyor, Halk Zorla Göçe Zorlanıyor

BM Sözcüsü uyarıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki saldırılarını artırdığını ve bunun sonucu olarak çok sayıda insanın yerlerinden edilmek zorunda kaldığını bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında operasyonların yoğunlaştığına dair kaygılarını paylaştı.

Dujarric, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü işgali yoğunlaştırarak şehirde kalan son yüksek katlı binalara saldırılar düzenlemesine tepki göstererek "Yakında daha fazla yüksek binanın saldırıya uğrayacağı duyurusu yapmaları da bizi endişelendiriyor." dedi.

Neredeyse herkesin defalarca yerinden edildiği ve kıtlığın resmen doğrulandığı bölgede, Dujarric saldırıların giderek daha fazla kişiyi göçe zorladığını ve kuzeydeki halkın zorla yer değiştirmekten tükendiğini vurguladı.

Dujarric, "Güneye göç etmeye artık güçleri yetmiyor, sadece yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bölgeler aşırı kalabalık olduğu için değil, aynı zamanda ulaşım maliyetinin 1000 dolara kadar çıkabilmesi nedeniyle de." ifadelerini kullandı.

Buna rağmen son iki günde kuzeyden güneye yaklaşık 3 bin göç hareketinin kaydedildiğini belirten Dujarric, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişlerini engellemeye ve kısıtlamaya devam ettiğini söyledi.

Batı Şeria'da yaralanmalar ve yıkımlar arttı

Dujarric, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere de değinerek, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin verilerine göre ocak ayından bu yana Batı Şeria'da 2 bin 780 Filistinlinin İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından yaralandığını aktardı.

Dujarric, "Bu, geçen yıla göre yüzde 39'luk bir artış olduğu anlamına geliyor. Bu sayıya, aynı zaman diliminde iki kat artış anlamına gelen, İsrailli yerleşimciler tarafından yaralanan yaklaşık 500 kişi de dahil." diye konuştu.

UNOCHA'nın ayrıca Batı Şeria genelinde bu yıl, İsrail'in verdiği yapı ruhsatı olmadığı için 1150'den fazla yapının yıkıldığını belgelediğini aktaran Dujarric, "Bu da, 2024'ün aynı dönemine göre (yıkımlarda) yüzde 44'lük bir artış olduğu anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, İsrail'in yıktığı yapıların ruhsatlarının herhangi bir Filistinlinin almasının da "neredeyse imkansız" olduğunun altını çizdi.