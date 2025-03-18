BM: İsrail'in Gazze Saldırıları En Kötü Korkularımızı Gerçekleştiriyor

BM'den Korkutucu Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in dün gece Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarla birlikte "en kötü korkularımızın gerçeğe dönüştüğünü" duyurdu. Bu değerlendirme, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'deki duruma ilişkin düzenlenen oturumda yapıldı.

Olağanüstü Durum ve Acil Yardımlar

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in Gazze Şeridi genelindeki hava saldırılarının yeniden başlamasıyla birlikte yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Fletcher, "Gazze halkı bir kez daha derin bir korku içinde yaşıyor. Ateşkes sırasında elde edilen mütevazı kazanımlar yok ediliyor" şeklinde uyarıda bulundu.

Saldırılar ve Yardım Engelleri

Fletcher, "Dün gece İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarla en kötü korkularımız gerçeğe dönüştü" ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana 2,1 milyon insan için hayati önem taşıyan tüm yardımların girişini tamamen durdurduğunu hatırlattı. Sınır kapısında bekleyen yardımların teslim alınması taleplerinin ise sistematik bir şekilde reddedildiğini bildirdi.

Aciliyet Vurgusu

Yeni esir takasının gerçekleşmediğini ve sadece tıbbi tahliyelerin devam ettiğini aktaran Fletcher, bunların da bugün itibarıyla tamamen durdurulduğunu ifade etti. Hayati yardımların ve temel ihtiyaç malzemelerinin engellenmesinin Gazze'deki yardıma bağımlı insanlar üzerinde yıkıcı bir etki yaratacağı uyarısında bulunarak, "42 günlük ateşkes nelerin mümkün olduğunu gösterdi. Yardım teslimatı sağlandı ve bunu hızlı ve etkili bir şekilde artırabildik" dedi.

Batı Şeria'daki Durum

İşgal altındaki Batı Şeria'daki durum hakkında da ciddi endişelerini dile getiren Fletcher, "Buradaki durum, uluslararası toplumun acilen ele alması gereken bir krizdir" dedi. Fletcher, bu yılın başından bu yana 95 Filistinlinin öldüğünü ve 869 kişinin yaralandığını vurgulayarak, sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olduğuna da dikkat çekti.

İnsani Yardım Çağrısı

Fletcher, acilen insani yardımların ve temel ticari malların Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, "Gıda, su ve ilacı ihtiyacı olan insanlara ulaştırmayı engellemek vicdanen kabul edilemez" ifadelerinde bulundu. Ayrıca, ateşkesin yenilenmesi ve Gazze'deki insani yardım müdahalesi için gerekli fonların sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak, Gazze'de bir hastanede hayatını kaybeden bir doktorun yazdığı mesajı aktaran Fletcher, "Beyaz tahtada, 'Kim sona kadar dayanırsa, hikayeyi o anlatacak. Biz elimizden geleni yaptık. Bizi hatırlayın' yazıyordu. Sayın Güvenlik Konseyi üyeleri, sizce biz de 'elimizden geleni yaptık' diyebilecek miyiz?" diyerek sözlerini tamamladı.