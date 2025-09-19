BM: İsrail'in Lübnan Güneyindeki Hava Saldırıları 1701 Kararını İhlal Ediyor

UNIFIL: İsrail’in saldırıları 1701 kararını ihlal ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail’in Lübnan’ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarının BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açıkça ihlal ettiğini bildirdi.

UNIFIL’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu saldırılar, Kasım 2024’te sağlanan kırılgan istikrara doğrudan bir tehdit oluşturuyor ve sivillerin barışçıl bir çözüme ulaşılabileceğine dair güvenini zedeliyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, UNIFIL barış gücü askerlerinin her iki tarafa da destek vererek kararın uygulanmasını sağlamaya çalıştığı ve Lübnan ordusu ile birlikte güneyde ve Mavi Hat boyunca günlük çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca, Deyr Kifa bölgesinde, Burc Kalaviyye yakınlarında bulunan iki barış gücü birliğinin saldırılar nedeniyle güvenli bölgelere çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi. UNIFIL, bu ihlallerin Lübnanlı askerlerin, UNIFIL personelinin ve sivillerin hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguladı.

UNIFIL açıklamasında, “İsrail ordusunu derhal ek saldırılara son vermeye ve Lübnan topraklarından tamamen çekilmeye çağırıyoruz.” ifadesine yer verildi. Ayrıca tüm taraflara yapılan uyarıda, “Karar 1701’in ve ateşkes anlayışının hükümlerine tam bağlılık şarttır. Bu mekanizmalar, anlaşmazlıkları çözmek ve tek taraflı şiddete başvurmayı önlemek için oluşturulmuştur. Tarafların bundan azami ölçüde yararlanması gerekir.” denildi.

UNIFIL, gerilimin sürmesinin “tarafların istikrarı yeniden tesis etme yönündeki çabalarını tehdit ettiğini” de kaydetti.

BM temsilcileri, İsrail savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki 5 ayrı beldeye hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, UNIFIL raporlarına göre İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde UNIFIL, Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti. Söz konusu karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını; burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gereç bulunmasını öngörüyor.