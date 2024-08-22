BM: İsrail'in Tahliye Talimatları Yardım Faaliyetlerini Engelliyor

BM Açıklama Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de sürekli olarak verdiği tahliye direktiflerinin, sadece Filistinlileri değil, aynı zamanda BM personelini de yerinden ettiğini ve bölgedeki yardım faaliyetlerine büyük zarar verdiğini duyurdu.

Asıl Amaç ve Sonuçlar

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin soru sorması üzerine şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in sivil halkı korumak adına aldığı tahliye kararları aslında tam tersine bir etki yaratmaktadır."

Koordinatörlük Raporuna Dikkat Çekildi

Dujarric, BM'nin Gazze'deki insani yardım koordinatörlüğünün raporuna atıfta bulunarak, "Aileler, ateş altında ve yanlarında götürebilecekleri çok az eşyayla, aşırı kalabalık ve güvenli olmayan bir bölgeye kaçmaya zorlanıyorlar. Bu durumun insani çalışmalara etkisi ise son derece olumsuz," şeklinde konuştu.

Yardım Çalışanlarının Durumu

BM'nin insani yardım çalışanlarının çoğunun bu direktifler yüzünden yer değiştirmek zorunda kaldığını belirten Dujarric, "Gazze'nin halkı gibi bu çalışanların da artık gidecek yerleri kalmamış durumda," değerlendirmesinde bulundu.

Yardım Erişimi Tehlikede

Dujarric, sık sık uygulanan tahliye emirleri nedeniyle Dünya Gıda Programı'nın, Gazze'nin merkezi Deyr el-Balah bölgesindeki deposuna erişimlerinin kaybolduğunu, buranın ise o bölgedeki son operasyonel depo olduğunu aktardı.

Sağlık Sorunları Artıyor

Son olarak, Dujarric, Gazze'de Hepatit A vakalarının ve çocuk felcinin yaygınlaştığını belirtirken, bölgede sadece bir aylık ilaç kaldığını ifade etti.