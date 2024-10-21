BM, Karadeniz'de Seyrüsefer İletişimini Sürdürüyor

BM'den Karadeniz'de Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin sağlanabilmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile iletişim kurmaya devam ettiklerini bildirdi.

Ukrayna'daki Sivil Kayıplar Üzerine Rapor

BM Güvenlik Konseyi'nde, Ukrayna'daki mevcut durumu değerlendiren BM Siyasi İşler Birimi'nin Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, ülke genelinde her gün sivil can kaybı ve altyapıya yönelik saldırılar bildirildiğini vurguladı.

Siviller Üzerindeki Etkiler

Savaşın en büyük etkisinin cephe hattındaki topluluklarda hissedildiğine dikkat çeken Jenca, Kiev'e yapılan saldırıların da sürdüğünü kaydetti. Eylül ayında 208 sivilin yaşamını yitirdiğini ve bunun, 2023 yılında Ukrayna'daki en yüksek sivil ölüm sayısı olduğunu aktardı.

Şubat 2022'den bu yana, toplamda 11,973 sivilin hayatını kaybettiğini, bu ölümler arasında 622 çocuğun bulunduğunu belirten Jenca, yaklaşık 26,000 sivilin de yaralandığını ifade etti.

Karadeniz'deki Durum ve Savaş Mahkumları

Jenca, Rusya'nın Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarını da dile getirerek, "BM, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin sağlanması için Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile işbirliği yapmayı sürdürüyor." dedi.

İşkence Uygulamaları ve Küresel Sonuçlar

Bunun yanında, Ukrayna ve Rusya'daki savaş mahkumları hakkında da bilgi veren Jenca, Ukraynalı savaş mahkumlarının %97'sinin ve Rus savaş mahkumlarının yarısının işkenceye maruz kaldıklarını belirtti. Jenca, her iki ülkeye de bu tür uygulamalara son vermeleri ve sorumluları cezalandırmaları çağrısında bulundu.

Gelecek ay, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bininci günü dolacağını hatırlatan Jenca, "Bu savaş büyük acılara ve bölgesel istikrarsızlıklara yol açarken, dünya genelinde bölünmelere neden oluyor." uyarısında bulundu.