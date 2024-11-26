BM Komiseri Türk'ten İsrail'in Lübnan Saldırılarına Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği son dönemdeki ölümcül saldırılara ilişkin sert bir açıklama yaptı. Türk, bu saldırılara karşı acil ateşkes çağrısında bulundu.

Açıklama ve Cenevre Ofisi'ndeki Basın Toplantısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Türk'ün açıklamalarını BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında aktardı. Türk, Lübnan'da artan şiddetin son derece endişe verici olduğunu vurguladı.

Son Saldırılarda Hayatını Kaybedenler

22-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen İsrail hava saldırılarında 8 çocuk ve 19 kadın dahil, onlarca sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Türk, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın 23 Kasım’da Beyrut'ta yerle bir olan bir bina saldırısında en az 29 kişinin öldüğünü ve 67 kişinin yaralandığını bildirdiğini hatırlattı.

Sağlık Görevlilerine Yönelik Saldırılar

Türk, 22 Kasım'da Baalbek bölgesindeki bir hastanenin müdürüne yönelik saldırıda da 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca, Lübnan'ın güneyinde yaşanan üç ayrı saldırıda en az 7 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini aktardı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 7 Ekim 2023 ile 18 Kasım 2024 tarihleri arasında Lübnan'daki saldırılarda toplamda 226 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail'in Saldırıları ve Sağlık Altyapısı Üzerindeki Etkisi

Türk, sağlık ekiplerine ve tesislerine yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının en az bir ölüme neden olduğunu vurguladı. Bu oran, dünyadaki diğer aktif çatışmalarla karşılaştırıldığında en yüksek değeri oluşturuyor.

Karşılıklı Saldırılar ve Endişeler

Türk, İsrail'in tıbbi personel için tam koruma sağlamak ve sağlık altyapısına verme riski taşıyan zararları en aza indirmek için elinden geleni yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının, sivil kayıplar, yerinden edilme ve sivil altyapının tahrip edilmesi gibi geniş çaplı can kayıplarına yol açtığını ifade etti.

Sonuç: Daha Fazla Can Kaybı Olmadan Çözüm Bulunmalı

Türk, savaşan tarafların bu acıya son vermesi için daha kaç can kaybına ihtiyaç duyulduğunun sorusunu gündeme getirdi. Ayrıca, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine roket atmaya devam etmesinin de sivil kayıplara yol açtığını bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.