BM: Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yardımı Artırabilir

BM'den Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu girişimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Laerke, Anadolu Ajansı muhabirinin "44 farklı ülkeden binlerce aktivistin yer aldığı Küresel Sumud Filosu, onlarca gemiyle İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için yola çıktı. Bu gemilerde tonlarca insani yardım da bulunuyor. BM olarak böyle bir girişimi nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna yazılı yanıt verdi.

UNOCHA Sözcüsü Laerke, "Prensip olarak Gazze'ye daha fazla ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırabilecek her türlü girişimi, insani ilkelere uygun ve onurlu bir şekilde sunulduğu sürece memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı. Laerke ayrıca girişimin 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıktığını ve amacı gereği Gazze'ye ek yardım ulaştırma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Sumud kavramı ve sembolleri

Sumud Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelir. 1967'deki Altı Gün Savaşı sonrasında Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür.

Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme çabalarını ifade eder. Sanatsal etkinliklerde bu kavramı tasvir etmek için zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri sıkça kullanılır.

BM'nin açıklaması, Küresel Sumud Filosu'nun hedefinin Gazze'ye daha çok insani yardım ulaştırmak olduğu yönündeki değerlendirmeyi destekler nitelikte olup, girişimin insani ilkeler ve onur çerçevesinde sürdürülmesi halinde memnuniyetle karşılanacağı vurgulanmıştır.