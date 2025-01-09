BM, Los Angeles'taki Yangınlar İçin Destek Vermeye Hazır

BM Genel Sekreteri Guterres, Los Angeles'taki yangınlar için destek sağlama hazır olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:37
BM, Los Angeles'taki Yangınlar İçin Destek Vermeye Hazır

BM, Los Angeles'taki Yangınlar İçin Destek Sinyali Verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, California eyaletinin Los Angeles şehrinde devam eden yangınların yarattığı yıkım karşısında üzüntü duyduğunu ifade etti.

Guterres, Los Angeles'ta süren yangınlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “BM, gerekli desteği vermeye hazır.” sözlerini dile getirerek, yangından zarar görenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Yangınların Ciddi Etkileri

Los Angeles'taki yetkililer, orman yangınlarının 6 bölgede devam ettiğini ve şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İtfaiye departmanından alınan bilgilere göre, bu yangınlar, kent tarihinin en yıkıcı yangınları arasında yer alıyor ve 2 bine yakın evin tamamen yandığı kaydedildi.

Ayrıca, eyalet yetkilileri, yangın nedeniyle yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdi. Yangının Hollywood bölgesine sıçramasıyla birlikte Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi ünlü isimlerin evlerini kaybettiği belirtiliyor. Yangın dolayısıyla bölgede tüm okulların tatil edildiği de ifade edildi.

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