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BM Medeniyetler İttifakı'nda Ayrımcılıkla Mücadele Vurgusu

BM Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'nda ayrımcılıkla mücadele kararlılığı ön planda.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:32
BM Medeniyetler İttifakı'nda Ayrımcılıkla Mücadele Vurgusu

BM Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'nda Ayrımcılıkla Mücadele Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı’nın 10. Küresel Forumu'nda kabul edilen Cascais Bildirisi'nde, her türlü ayrımcılıkla mücadeleye yönelik kararlılığın vurgulandığını açıkladı. Türkiye, ayrımcılıkla mücadele konusundaki taahhütlerini sürdürme sözü verdi.

Forum Detayları

Portekiz'in Cascais kentinde 25-27 Kasım tarihlerinde düzenlenen forumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla önemli kararlar alındı. Bu forum, Türkiye’nin 2005 yılından bu yana eş sunuculuğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı sürecinin bir parçasını oluşturuyor.

Cascais Bildirisi'nde Öne Çıkan Noktalar

Cascais Bildirisi'nde, farklı kültürler arasındaki diyalog ve etkileşimin barış ve uyum içinde birlikte yaşamaya katkı sağladığı vurgulandı. Ayrıca, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, dini hoşgörüsüzlük ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etme kararlılığı dile getirildi.

Bildiri, şiddete varan ayrımcılığın hiçbir din, milliyet, medeniyet veya etnik grupla ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, başta İslam karşıtlığı olmak üzere her türlü ayrımcılıkla küresel düzeyde mücadele etmeyi ve Medeniyetler İttifakı’nı desteklemeyi sürdürecektir." şeklinde ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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