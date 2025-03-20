BM: Mülteciler için Yardım Kesintileri Milyonları Tehdit Ediyor

BM, mültecilere yönelik yardımda kesintilerin milyonlarca hayatı riske attığını, acil eylem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:35
BM: Mülteciler için Yardım Kesintileri Milyonları Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, mültecilere yönelik insani yardımlardaki önemli fon kesintilerinin milyonlarca hayatı tehlikeye attığını açıkladı.

Grandi, mültecilerin karşı karşıya kaldığı küresel yardım kesintileri hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "İnsani yardım alanındaki acımasız fon kesintileri milyonlarca hayatı riske atıyor. Bunun sonuçları, tehlikeden kaçan insanlar için anında ve yıkıcı olacak." şeklinde konuştu.

Mülteci kadınların maruz kaldığı tecavüz ve diğer istismar gibi tehlikeler dikkate alındığında, Grandi, bu kadınların kendilerini güvende hissetmeleri için hayati öneme sahip hizmetlere erişimlerini kaybettiklerinin altını çizdi.

Yardım kesintilerinin, mülteci toplulukların barınma, su ve gıda gibi temel ihtiyaçlarına erişimini azaltacağına dikkat çeken Grandi, "Yardımları azaltmak, dünyayı daha az güvenli hale getirecek. Daha fazla çaresiz insan mülteci olmaya devam edecek." dedi.

Bunun sadece bir fon açığı değil, aynı zamanda bir sorumluluk krizi olduğunu belirten Grandi, eylemsizliğin maliyetinin "acı, istikrarsızlık ve kaybedilen gelecekler" ile ölçüleceğini vurguladı. BM üyesi ülkelere, yerinden edilmiş insanlara taahhütlerini yerine getirmeleri için çağrıda bulunarak, 'Şimdi geri çekilme değil, dayanışma zamanı.' ifadesini kullandı.

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