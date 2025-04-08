BM: Myanmar'daki Depremler Su Yoluyla Bulaşan Hastalıkları Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Myanmar Temsilcisi Titon Mitra, Myanmar'da gerçekleşen depremlerin ardından yaşanan zorluklarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mitra, su yoluyla bulaşan hastalıkların giderek artan bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Mitra, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, depremler sonucunda Myanmar'daki ölü sayısının 3 binin üzerini geçtiğini hatırlatarak, binlerce kişinin yaralandığını bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının yerini artık sadece "kurtarma çalışmalarına" bıraktığını dile getiren Mitra, "Tıbbi malzemelerin yetersiz olması ve su boru sistemlerinin zarar görmesiyle su yoluyla bulaşan hastalıklar giderek artan bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Mitra, hala sokaklarda yatan birçok kişinin bulunduğunu, bu insanların evlerine dönmekte korktuklarını da sözlerine ekledi. Sagaing bölgesinde binaların yüzde 80'inin moloza dönüştüğünü belirten Mitra, Irrawaddy Nehri üzerindeki kritik altyapının ciddi şekilde hasar gördüğünü vurguladı.

Myanmar'nın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de hissedilen bu depremler, ülkede büyük yıkıma yol açtı. İki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 564'e ulaştığı bildirildi.