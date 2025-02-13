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BM Raportörlerinden İsrail'e Uyarı: 'Sivilleri Koruyun ve Ateşkese Saygı Gösterin'

BM raportörleri, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes anlaşmasına uyması ve sivilleri koruması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:13
BM Raportörlerinden İsrail'e Uyarı: 'Sivilleri Koruyun ve Ateşkese Saygı Gösterin'

BM Raportörleri: İsrail, Lübnan'daki Sivillerin Güvenliğini Sağlamalı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'e, Lübnan ile vardığı ateşkes anlaşmasına saygı gösterme çağrısında bulundu. Raportörler, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ateşkes Anlaşmasına Saygı İstendi

Açıklamada, "İsrail, Lübnan ile vardığı ateşkes anlaşmasına saygı göstermeli," ifadelerine yer verildi. Raportörler, İsrail'in konut yıkımlarını derhal sonlandırması gerektiğini vurguladı.

Sivillerin Güvenliği ve Ordu Çekilmesi

İsrail'den evlerine dönen sivillerin güvenliğini sağlaması ve ordusunu Lübnan'ın güneyinden tamamen çekmesi talep edildi. Açıklamada, "İsrail, Lübnan'ın güneyinde evlerine dönen sivilleri öldürmeye son vermeli" denildi.

Endişe Verici Sivil Kaybı

Lübnan'da sivillerin sürekli öldürülmelerinden derin bir endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından 60 gün içinde en az 57 sivilin hayatını kaybettiği ve 260 mülkün yok edildiği ifade edildi.

Uluslararası Hukuka Saygı ve Çekilme Çağrısı

Açıklamada, İsrail güçlerine, Lübnan'da işgal ettiği tüm topraklardan acilen çekilmesi gerektiği ve ateşkes ihlallerinin sona erdirilmesi gerektiği belirtildi. Uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, sivillerin daha fazla zarardan korunması ve yerinden edilen kişilerin evlerine dönmelerine izin verilmesi talep edildi.

Ateşkes Anlaşması Detayları

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre Lübnan ordusu, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu. Ancak İsrail, ABD'nin onayıyla Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" öne sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

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