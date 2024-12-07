BM Raportörü Albanese: Gazze'deki Canavarlığın Durdurulması Zorunlu

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu. Albanese, Gazze'de süren soykırımın durması için harekete geçmenin zorunlu olduğunu ifade ederek, "Harekete geçme ve bu canavarlığı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapma zamanı." dedi.

Albanese, Viyana Üniversitesi'nde düzenlenen "İsrail Savaşı: Kolonyal Bir Etnik Temizlik mi?" adlı konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de insanlık ve savaş suçu işlediğine dikkat çekti. "Burada yaşananlar bir savaş değil, tam anlamıyla bir imha" ifadesini kullandı.

Yahudilerin soykırımı ve diğer tarihi olaylara atıfta bulunan Albanese, soykırımların temelinin ideolojik nefret ve hedef alınan grubun insanlık kategorisinden çıkarılması olduğunu vurguladı. "Filistinliler alt insan, insansı hayvanlar olarak adlandırılmıştır. Gazze'de masum yoktur. Sorumlu olan tüm bir toplumdur" ifadeleriyle bu durumu eleştirdi.

Çevre Soykırımı kavramına da değinen Albanese, İsrail'in yer altındaki tünellere ulaşmak için yasaklanmış silahlar kullanarak bir çevre soykırımı gerçekleştirdiğini belirtti. Albanese, Israilin saldırılarında sivil kavramının ortadan kalktığını ve "insanlar kalkan olarak kullanılıyor" açıklamasının sivilleri öldürmeyi meşrulaştırmak için bir argüman haline geldiğine dikkat çekti.

Albanese, 7 Ekim sonrası Büyük İsrail Projesi ile Filistinlilere yönelik şiddetin arttığına işaret etti. "İsrail, Gazze'de bir milyondan fazla insanın tahliye edilmesini talep etti. Bu tahliye değil, etnik temizliktir. Filistinliler her zaman savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara maruz kalmıştır" dedi.

Son olarak, Albanese, Gazze'deki soykırımın geçmişin bir yansıması olduğuna vurgu yaptı ve Francesca Albanese, "Harekete geçme ve bu canavarlığı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapma zamanı" diyerek uyarısını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helmut Kriger tarafından üniversitenin AKH kampüsünde düzenlenen "İsrail Savaşı: Kolonyal Bir Etnik Temizlik mi?" başlıklı konferansta bir konuşma yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helmut Kriger tarafından üniversitenin AKH kampüsünde düzenlenen "İsrail Savaşı: Kolonyal Bir Etnik Temizlik mi?" başlıklı konferansta bir konuşma yaptı.