BM Raportörü, İsrail'in Basın Susturma Stratejisini Kınadı

BM Özel Raportörü'nden İsrail'e Eleştiriler

Birleşmiş Milletler (BM) Fikir ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Irene Khan, İsrail'in gazetecileri hedef alarak öldürdüğünü, keyfi tutukladığını ve tesislerini yok ettiğini ifade etti. Khan, bu durumun gazetecilerin işlerini yapmasını zorlaştırdığını vurgulayarak, "İsrail, basını susturarak uluslararası suçlarının belgelenmesini engellemeye çalışıyor" dedi.

Gazetecilerin Korunması Talebi

Khan, düzenlediği basın toplantısında, daha önce hiçbir çatışmada bu kadar ağır bir ifade özgürlüğü kısıtlaması görülmediğini belirtti. Bu bağlamda, uluslararası toplumdan gazetecilerin korunması için daha fazla adım atmasını istedi. "Basına yönelik saldırılar, bilgi edinme hakkına yapılan bir saldırıdır" ifadeleriyle durumu daha da kritik hale getirdi.

Protestoların Kısıtlanması

Khan, Avrupa ve Batı ülkelerinde Filistin'e yönelik destek gösterilerinin yasaklandığını, ABD'de üniversite protestolarının baskı altında tutulduğunu hatırlattı. "İfade özgürlüğü ihlal ediliyor" diyen Khan, Almanya'daki Filistin yanlısı gösterilerin tamamıyla yasak olduğunu, buna karşın İsrail destekli protestoların sürdürülmesine dikkat çekti.

Akademi ve Sanat Dünyasında Sansür

Özel Raportör, akademik ve sanatsal alanda da baskılar yaşandığını belirterek, "Dünyanın önde gelen akademik kuruluşları, eşit koruma sağlamakta başarısız kalıyor" dedi. Ayrıca sosyal medya platformlarının dezenformasyon ve nefret söylemine zemin hazırladığı konusunda uyarıda bulundu. Khan, bu şirketlerin genellikle İsrail yanlısı bir tutum sergilediğini ifade etti.

Uluslararası Hukukun İhlali ve Cezasızlık Sorunu

Khan, "Gazze'deki insan hakları ihlalleri, küresel toplumun eleştirebileceği bir konudur" dedi. Devletlerin eşitlik ilkesine bağlı kalması gerektiğini vurguladı ve uluslararası soruşturmaların önemine dikkat çekti. "Cezasız kalma durumu, uluslararası toplumun temel yapısını tehdit ediyor" diyerek, bağımsız soruşturmaların gerekliliğini belirtti.

Sonuç Çıkartılması Gereken Dersler

Khan, "Gazze'de yaşananlar dünya çapında yanlış mesajların yayılmasına yol açıyor" diyerek, İsrail'in cezadan korunarak istediğini yapmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Tüm bu yanlışlıklara karşı uluslararası mekanizmaların devreye girmesi gerektiğini vurguladı.