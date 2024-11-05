BM Raportörü: İsrail'in Gazze Saldırıları Soykırımdır

BM Özel Raportörü Albanese'den Sert İfadeler

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıların insani bir felaket yarattığını belirtirken, bu durumu "savaş" diye nitelendirmenin yanlış olduğunu vurguladı. Albanese, bu saldırıların gerçek anlamda bir soykırım olduğunu ifade etti.

İnsani Yardım Krizi

Albanese, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, BM’nin geçtiğimiz ay Gazze’ye günde yalnızca 30 yardım tırı sokulmasına izin verildiğini duyurdu. Bu durumun, yerel halk için sürdürülemez yaşam koşulları yarattığına değinen Albanese, muhalefetlerine de dikkat çekti.

Diğer Ülkelerin Rolü

Albanese, "Buna 'savaş' demeyin. Bu bir soykırımdır. Niyet açıktan ortada ve diğer devletlerin bu duruma olan ortaklığı da belli" dedi. Bu sözleriyle, uluslararası toplumun tutumunu eleştirmiş oldu.

UNRWA'dan Açıklama

BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de konuya dair açıklamalarda bulundu. Lazzarini, Gazze’de yaşanan insani kriz için günde en az 500 yardım tırına ihtiyaç olduğunu fakat yalnızca 30 tıra izin verildiğini belirtti. Bu durum, bölgede açlık çeken ve çaresizlik içinde olan 2 milyondan fazla insanın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor.

Gazze Hükümeti'nden Açıklama

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi de bir açıklama yaparak, İsrail ordusunu sivillere karşı açlık ve susuzluk silahı kullanmakla suçladı. Yapılan açıklamada, yardım ve malzeme yüklü 3 bin 800 kamyonun Gazze’nin kuzeyine girmesinin engellendiği; 100 binden fazla çocuk dahil olmak üzere yaklaşık 400 bin insanın kasten aç bırakıldığı ifade edildi.