BM Raportörü Satterthwaite'ten Trump'a UCM Yaptırımları Eleştirisi: Adalete Saldırı

Trump'ın UCM Yaptırımları Eleştiriliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yargıç ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü Margaret Satterthwaite, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı uyguladığı yaptırımların uluslararası adalet sistemine yönelik bir saldırı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Yaptırımların Etkisi

Satterthwaite, Trump'ın UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almasının Mahkemenin faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini ve UCM üyesi ülkelerin yapması gerekenleri değerlendirdi. Yaptırımların, insan hakları ve adalet mücadelesine zarar verebileceğine dikkat çekti.

"Bu Mahkeme, çatışma ve şiddet karşısında hukukun üstünlüğünü sağlamak üzere kuruldu. Üst düzey yetkilileri yaptırım hedefi haline getirmek, hukukun üstünlüğüne ve cezasızlıkla mücadeleye bir saldırıdır." dedi.

ABD'nin Çelişkili Tutumu

Satterthwaite, ABD'nin UCM'ye yönelik çelişkili tutumunu eleştirerek, "ABD, Roma Statüsü'ne taraf olmasa da Mahkemenin kuruluş konferansına katılarak önemli destek vermişti. Ancak şimdi tüm sistemi hedef alması oldukça ironik." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların Sonuçları

Satterthwaite, yaptırımların sadece UCM'ye bilgi sunan kişileri değil, aynı zamanda insan hakları savunucularını da olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Yaptırımların sadece belirli davalara yönelik olmadığına ve Trump yönetiminin Mahkemeye büyük bir darbe vurma niyetinde olduğuna dikkat çekti.

Üye Ülkelerin Hareket Geçmesi Gerekiyor

BM Özel Raportörü, UCM üyesi ülkelerin bu yaptırımlara karşı seslerini yükseltmeleri gerektiğini belirterek, "125 üye ülke, UCM'yi destekleme sözü verdi. Şimdi harekete geçmeliler." dedi. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin yaptırımlar karşısında 'Blokaj Yasası'nı harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Mahkemeye Destek Artırılmalı

Satterthwaite, üye ülkelerin UCM'ye desteklerini artırmaları gerektiğini belirterek, "Üye ülkeler hukukun üstünlüğü için gereken fonları sağlamalıdır. Bu yaptırımların hukuka aykırı olduğunu açıkça ifade etmelidirler." şeklinde konuştu.