BM Raporu: Lübnan'da 1.2 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Edildi

Lübnan'da İnsani Felaket: 1.2 Milyon Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İsrail'in havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Lübnan'da 1.2 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

BMMYK, saldırılara ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, "Lübnan'a yönelik en ağır hava saldırılarının üstünden neredeyse bir ay geçti. Ülke hâlâ büyük bir insani felaketle karşı karşıya ve yerinden edilen insanların sayısı 1,2 milyona ulaştı. Acil insani yardıma ihtiyaç artıyor." ifadelerine yer verildi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Hızla Artıyor

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden şiddetli çatışmalar sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplamda 2 bin 255 kişi hayatını kaybetti. Bunların 104'ü çocuk, 194'ü ise kadın. Ayrıca, 10 bin 524 kişi de yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in 27 Eylül'de gerçekleştirdiği hava saldırısında yaşamını yitirdi. Hizbullah ise buna karşılık olarak İsrail'e roket ve füzelerle cevap vermekte. Ancak İsrail tarafında, çoğunlukla askeri üsleri hedef alan bu saldırılarda büyük çapta bir hasar kaydedilmedi.

Göç Dalgalanması Devam Ediyor

İsrail bombardımanı altında kalan Lübnan'da, yüz binlerce kişinin yer değiştirdiği tahmin ediliyor. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru süren göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti, yerinden edilmiş kişilerin 430 binden fazlasının Suriye'ye kaçtığını açıkladı.