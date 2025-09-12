BM: Rus İHA'larının Polonya Hava Sahası İhlalleri Endişe Yarattı

Rosemary DiCarlo, Güvenlik Konseyi'nde olayları değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasına girmesi hakkındaki haberleri derin endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

DiCarlo, "Rus askeri insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal ederek Polonya'ya girdiği yönündeki haberleri derin endişeyle takip ettik." dedi ve BM'nin olayla ilgili iddiaları veya raporları doğrulama ya da teyit etme konumunda olmadığını vurguladı.

BM yetkilisi, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdiğini, söz konusu bildirimde 19 Rus İHA'sının hava sahasını ihlal ettiğinin belirtildiğini aktardı. DiCarlo, "Ukrayna'daki savaş sırasında komşu ülkelerde İHA'ların tespit edilmesi ilk kez olmuyor. Ancak, birden fazla İHA'nın komşu bir ülkenin hava sahasında bu kadar derine girmesi ilk kez oluyor." ifadelerini kullandı.

DiCarlo, Polonya ve NATO müttefiklerinin tehdidi etkisiz hale getirmek için ilk kez güç kullandıklarına dikkat çekerek, Genel Sekreter Antonio Guterres'in ilgili herkesi sorumlu davranmaya ve gerilimi artıracak eylem ve söylemlerden kaçınmaya çağırdığını yineledi.

Polonya ve Rusya'dan karşılıklı açıklamalar

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Olayların ardından Polonya, Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini bildirdi.