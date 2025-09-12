BM: Rus İHA'larının Polonya Hava Sahası İhlalleri Endişe Yarattı

BM, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlaline ilişkin haberleri derin endişeyle takip ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:05
BM: Rus İHA'larının Polonya Hava Sahası İhlalleri Endişe Yarattı

BM: Rus İHA'larının Polonya Hava Sahası İhlalleri Endişe Yarattı

Rosemary DiCarlo, Güvenlik Konseyi'nde olayları değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasına girmesi hakkındaki haberleri derin endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

DiCarlo, "Rus askeri insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal ederek Polonya'ya girdiği yönündeki haberleri derin endişeyle takip ettik." dedi ve BM'nin olayla ilgili iddiaları veya raporları doğrulama ya da teyit etme konumunda olmadığını vurguladı.

BM yetkilisi, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdiğini, söz konusu bildirimde 19 Rus İHA'sının hava sahasını ihlal ettiğinin belirtildiğini aktardı. DiCarlo, "Ukrayna'daki savaş sırasında komşu ülkelerde İHA'ların tespit edilmesi ilk kez olmuyor. Ancak, birden fazla İHA'nın komşu bir ülkenin hava sahasında bu kadar derine girmesi ilk kez oluyor." ifadelerini kullandı.

DiCarlo, Polonya ve NATO müttefiklerinin tehdidi etkisiz hale getirmek için ilk kez güç kullandıklarına dikkat çekerek, Genel Sekreter Antonio Guterres'in ilgili herkesi sorumlu davranmaya ve gerilimi artıracak eylem ve söylemlerden kaçınmaya çağırdığını yineledi.

Polonya ve Rusya'dan karşılıklı açıklamalar

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Olayların ardından Polonya, Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Iryna Zarutska Cinayetinde Zanlının Ölüm Cezası Verilmeli
2
Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde 12 Yıldır Papağanlara Özel İlgi
3
Sihirli Annem Hepimiz Biriz Filmi 30 Mayıs'ta Vizyona Giriyor
4
İsrail Güçlerinin Ambulansla Baskın Yaptığı Ortaya Çıktı
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları 25 Can Aldı
6
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak