BM, Suriye Sahil Bölgesi İçin Soruşturma Talep Etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Suriye'nin sahil kesimindeki son dönemde yaşanan saldırılar nedeniyle meydana gelen sivil ölümlerinin acilen durdurulması gerektiğini açıkladı. Türk, Şam yönetimi'nden olayların hızlı bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

Türk, Suriye'deki şiddet olaylarının artışına dair yazılı bir açıklama yaparak, "Suriye'nin kuzeybatısında bulunan sahil kesimindeki sivillerin öldürülmesi acilen durdurulmalı," ifadelerine yer verdi. Açıklamasında, eski rejim unsurları ve diğer yerel silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen koordine saldırılar sonucunda kadınlar, çocuklar ve diğer sivil bireylerin hayatını kaybettiğine dair son derece rahatsız edici raporlar aldıklarını vurguladı.

Türk, özellikle kimliği belirsiz faillerin, geçici hükümet yetkilileri ve devrik Beşşar Esed rejimiyle bağlantılı unsurların mezhepsel temeller üzerinde insanları öldürdüğüne dair haberler olduğuna dikkat çekti. Türk, geçici hükümet yetkililerinin yasalara saygılı olunması yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, Suriyelilerin korunması için gerekli önlemlerin hızla alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, tüm ölümler ve diğer ihlaller hakkında derhal, şeffaf ve tarafsız soruşturmaların yapılması gerektiğini ifade etti. Sorumluların uluslararası hukuk normlarına uygun olarak hesap vermesinin önemine vurgu yaptı.

Ceble Saldırısı ve Lazkiye'deki Olaylar

6 Mart tarihinde, Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birliklerini Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti. Operasyonlar esnasında en az 50 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Uluslararası basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı bildiriliyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6 Mart'taki saldırının devrik rejim unsurlarının kendilerini test etmeye çalıştığını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ülkeyi yeniden inşa etme hedefinde olduklarını ve kan dökme niyetinde bulunmadıklarını açıkladı. Şara, 6-7 Mart tarihlerinde Lazkiye'de gerçekleşen olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulacağını duyurdu.