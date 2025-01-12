BM Suriye Temsilcisi Pedersen, Dışişleri Bakanı Şeybani ile Riyad’da Görüştü

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile Riyad'da önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:57
BM Suriye Temsilcisi Pedersen, Dışişleri Bakanı Şeybani ile Riyad’da Görüştü

BM Suriye Temsilcisi Geir Pedersen, Yeni Dışişleri Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile Riyad’da buluştu. Bu önemli toplantıda, Suriye'nin mevcut siyasi durumu ve geleceği üzerine düşüncelerde bulunuldu.

Pedersen, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, "Suriye’nin sahip olduğu ve yönettiği kapsayıcı siyasi geçiş sürecini ilerletme ve Esad sonrası Suriye'deki zorlukları ele alma konularına odaklanan yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik," dedi.

Ayrıca, Pedersen, Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantının önemine vurgu yaparak, bu tür görüşmelerin Suriye'nin geleceği açısından kritik olduğunu belirtti.

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