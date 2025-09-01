DOLAR
41,14 0,09%
EURO
48,09 -0,12%
ALTIN
4.557,25 0,12%
BITCOIN
4.449.688,74 0,86%

BM Temsilcisi Grundberg: Husilerin 11 BM Çalışanı Gözaltısı Kınandı

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Husilerin Sana ve Hudeyde'de 11 BM çalışanını keyfi gözaltına almasını kınayarak tüm personelin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 03:17
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 03:17
BM Temsilcisi Grundberg: Husilerin 11 BM Çalışanı Gözaltısı Kınandı

BM Temsilcisi Grundberg: Husilerin 11 BM Çalışanı Gözaltısı Kınandı

Grundberg'den Sana ve Hudeyde'deki gözaltılara sert tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Husilerin kontrolündeki bölgelerde 11 BM çalışanını keyfi şekilde gözaltına almasını yazılı bir açıklamayla kınadı.

Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, "Sana ve Hudeyde illerinde BM çalışanlarına yönelik keyfi gözaltıları ve BM'ye ait binalara baskın düzenlenerek mallarına el konulmasını şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Yemen'de gözaltına alınan BM personelinin sayısının 23'e yükseldiği ve bazılarının 2021 ve 2023'ten bu yana tutuklu bulunduğunun altı çizildi. Bu uygulamaların, "Yemen'e yardım sağlama ve barışı teşvik etme yönündeki geniş çaplı çabaları ciddi şekilde engellediği" vurgulandı.

Grundberg, açıklamada "BM personelinin çalışmalarının tarafsızlık, bağımsızlık ve insani ilkelere uygun olarak tasarlandığı ve yürütüldüğü" belirtilerek, Husilerin BM, sivil toplum ve diplomatik misyonlardaki tüm personeli derhal ve koşulsuz serbest bırakması çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 15. TransAnatolia Rallisi'nde ATV Sporcusu Hasan Yatgın Hayatını Kaybetti
2
BM Temsilcisi Grundberg: Husilerin 11 BM Çalışanı Gözaltısı Kınandı
3
Ankara'da UYAP Skandalı: Zabıt Katibi Ahmet Yılmaz'ın Yargılaması Sürüyor
4
Mustafa Kalaycı: 'Terörsüz Türkiye, küresel güç yolunda önemli atılım' — Konya'da yangın farkındalık konseri
5
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
6
Kırıkkale'de Tırla Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı
7
Denizli Tavas'ta Devrilen Hafif Ticari Araç: Aynı Aileden 6 Kişi Yaralandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta