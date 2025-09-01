BM Temsilcisi Grundberg: Husilerin 11 BM Çalışanı Gözaltısı Kınandı

Grundberg'den Sana ve Hudeyde'deki gözaltılara sert tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Husilerin kontrolündeki bölgelerde 11 BM çalışanını keyfi şekilde gözaltına almasını yazılı bir açıklamayla kınadı.

Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, "Sana ve Hudeyde illerinde BM çalışanlarına yönelik keyfi gözaltıları ve BM'ye ait binalara baskın düzenlenerek mallarına el konulmasını şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Yemen'de gözaltına alınan BM personelinin sayısının 23'e yükseldiği ve bazılarının 2021 ve 2023'ten bu yana tutuklu bulunduğunun altı çizildi. Bu uygulamaların, "Yemen'e yardım sağlama ve barışı teşvik etme yönündeki geniş çaplı çabaları ciddi şekilde engellediği" vurgulandı.

Grundberg, açıklamada "BM personelinin çalışmalarının tarafsızlık, bağımsızlık ve insani ilkelere uygun olarak tasarlandığı ve yürütüldüğü" belirtilerek, Husilerin BM, sivil toplum ve diplomatik misyonlardaki tüm personeli derhal ve koşulsuz serbest bırakması çağrısında bulundu.