BM, Ukrayna'da 12,7 Milyon Kişinin Acil İhtiyacı Olduğunu Duyurdu

BM, 2025 yılı itibarıyla Ukrayna'da 12,7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:34
BM, Ukrayna'da 12,7 Milyon Kişinin Acil İhtiyacı Olduğunu Duyurdu

BM, Ukrayna'da 12,7 milyon insan insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, 2025'te Ukrayna nüfusunun yüzde 36'sını oluşturan 12,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olacağını bildirdi. Schmale, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında çevrimiçi olarak değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının 3 yıl önce başladığını hatırlatan Schmale, 2023 yılına kıyasla geçen yıl can kayıplarının yüzde 30 oranında arttığını belirtti. Ukrayna'daki insani durumun, özellikle cephe hattında giderek kötüleştiğini vurgulayarak, "Kış şartları her şeyi daha tehlikeli hale getiriyor. Enerji altyapısına yapılan saldırılar, yılın en soğuk aylarında hastaneleri, evleri elektriksiz ve ısıtma sistemi olmadan bırakma riski taşıyor" ifadelerini kullandı.

Devam eden savaşta insani ihtiyaçların hâlâ acil olduğunu dile getiren Schmale, "Her gün siviller öldürülüyor ve yaralanıyor, evler ve okullar yıkılıyor, geçim kaynakları paramparça oluyor" değerlendirmesinde bulundu. Bu yıl, cephe hattındaki bölgelere en çok ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmakta ve bu bölgelerden tahliyeleri yönetmekte öncelik vereceklerini ifade etti.

Schmale, "Ukrayna'da yaşananlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük yerinden edilme krizidir." diyerek, 10 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini ve bunların yaklaşık 3,7 milyonunun ülkede hareket halinde olduğunu aktardı. Yerinden edilmiş kişilerin zor şartlarda barınaklarda veya mülteci bulundukları ülkelerde aşırı kalabalık koşullarda yaşadıklarını belirterek, bu kişilerin belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Uluslararası destek olmadan Ukrayna'da yapmak istediklerini başaramayacaklarını dile getiren Schmale, "Dünyanın dikkati birden fazla kriz arasında bölünmüş durumda ancak Ukrayna'daki insani ihtiyaçlar acil olmaya devam ediyor. 2025 yılında, 6 milyon kişiye gıda, tıbbi bakım, barınak ve koruma sağlamayı hedeflemek için 2,6 milyar dolara ihtiyaç var. Bu fon olmadan, milyonlarca kişi daha fazla zorlukla karşı karşıya kalacak" uyarısında bulundu.

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