BM Uyarısı: İsrail Gazze'ye İnsani Yardımı Engellemeye Devam Ediyor

BM Uyarısı: İsrail Gazze'ye İnsani Yardımı Engelliyor

OCHA ve BM sözcüsü Stephane Dujarric, operasyonların aksadığı ve sivillerin ağır bedel ödediğini vurguladı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Gazze’de insani yardım konvoylarını kısıtlama ve engellemeye devam ettiğini bildirerek bu durumun hayat kurtarma operasyonlarını aksattığını yineledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında OCHA çalışanlarının raporlarına atıfta bulundu. Dujarric, İsrail makamlarının dün koordinasyon gerektiren 15 insani yardım görevinin 8’ini baştan reddettiğini, kalan 7 görevi sahada engellediğini aktardı.

Dujarric ayrıca OCHA’nın, Gazze Şeridi'nde süren hava saldırıları ve düşmanlıkların sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar dahil daha fazla sivil can kaybına yol açtığını ve kritik altyapıya zarar verdiğini veya yok ettiğini kaydetti.

BM sözcüsü, Gazze Şeridi'nin dört bir yanında insanların güvenlik ve barınma arayışıyla yerlerinden edilmeye devam ettiğine dikkat çekti. Dujarric, mart ortasında ateşkesin sona ermesinden bu yana zorla yerinden edilenlerin sayısının 800 binin üzerine çıktığını paylaştı.

BM, insani yardım erişiminin önündeki engellerin kaldırılması çağrısını yinelerken, sivillerin korunması ve insani operasyonların güvenli şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.