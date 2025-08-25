DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,6 1,45%
ALTIN
4.439,72 -0,18%
BITCOIN
4.587.006,57 0,66%

BM Uyarısı: İsrail Gazze'ye İnsani Yardımı Engellemeye Devam Ediyor

BM, İsrail'in Gazze'de insani yardım konvoylarını kısıtladığını ve 15 görevin 8'inin reddedildiğini, yerinden edilenlerin sayısının 800 bini aştığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:27
BM Uyarısı: İsrail Gazze'ye İnsani Yardımı Engellemeye Devam Ediyor

BM Uyarısı: İsrail Gazze'ye İnsani Yardımı Engelliyor

OCHA ve BM sözcüsü Stephane Dujarric, operasyonların aksadığı ve sivillerin ağır bedel ödediğini vurguladı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Gazze’de insani yardım konvoylarını kısıtlama ve engellemeye devam ettiğini bildirerek bu durumun hayat kurtarma operasyonlarını aksattığını yineledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında OCHA çalışanlarının raporlarına atıfta bulundu. Dujarric, İsrail makamlarının dün koordinasyon gerektiren 15 insani yardım görevinin 8’ini baştan reddettiğini, kalan 7 görevi sahada engellediğini aktardı.

Dujarric ayrıca OCHA’nın, Gazze Şeridi'nde süren hava saldırıları ve düşmanlıkların sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar dahil daha fazla sivil can kaybına yol açtığını ve kritik altyapıya zarar verdiğini veya yok ettiğini kaydetti.

BM sözcüsü, Gazze Şeridi'nin dört bir yanında insanların güvenlik ve barınma arayışıyla yerlerinden edilmeye devam ettiğine dikkat çekti. Dujarric, mart ortasında ateşkesin sona ermesinden bu yana zorla yerinden edilenlerin sayısının 800 binin üzerine çıktığını paylaştı.

BM, insani yardım erişiminin önündeki engellerin kaldırılması çağrısını yinelerken, sivillerin korunması ve insani operasyonların güvenli şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Muğla Milas'ta Silahlı Saldırı: 43 Yaşındaki Kadın Öldü
4
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
7
Nevşehir'de Kızılırmak'ta Boğulma: Ürgüp'te 3 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu