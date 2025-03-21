BM ve Dünya Bankası'ndan Arakanlılara Gıda Desteği

BM Dünya Gıda Programı ve Dünya Bankası, Bangladeş'teki Arakanlılara gıda kuponu dağıtacak. Proje, çocukların beslenmesini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:36
BM ve Dünya Bankası'ndan Arakanlılara Gıda Desteği

BM ve Dünya Bankası'ndan Arakanlılara Gıda Desteği

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Bankası, Myanmar'daki çatışmalardan kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman anneler ile çocuk bakıcılarına yönelik gıda kuponu dağıtımını duyurdu.

Yeni Projenin Detayları

WFP, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı ile Dünya Bankası ortaklığında gerçekleştirilecek bu önemli projeyi açıklayarak, Cox's Bazar ve Bhasan Char'daki Arakanlılara destek sağlanacağını belirtti. Proje kapsamında, küçük çocukların anneleri ve bakıcılarının sebze ve protein açısından zengin gıdalar gibi besleyici ürünler satın alması için gıda kuponları temin edilecek.

Yetersiz Beslenme Endişesi

WFP'nin verilerine göre, Bangladeş'te 5 yaşın altındaki çocuklar arasında yetersiz beslenme oranı yaklaşık yüzde 15 iken, 2 yaşın altındaki çocuklarda bu oran yüzde 20'ye kadar çıkmaktadır. Acil finansman sağlanmaması durumunda, 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana verilen günlük gıda yardımlarının da yarıya indirilmesi gündeme gelebilir.

Gıda Güvenliğini Artırma Çabaları

Bunun yanı sıra, proje çerçevesinde Arakanlı ailelerin gıda güvenliğini artırmak için bahçe ekimi, su ürünleri yetiştiriciliği ve mantar üretimi gibi faaliyetler de planlanmaktadır.

Genel Sekreterden Yardım Çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçmişte yaptığı bir ziyarette Cox's Bazar'daki Arakanlılarla dayanışma göstererek, fon kesintileri nedeniyle bu kişilerin ciddi sıkıntılar yaşayabileceği konusunda acil yardım çağrısında bulundu.

Myanmar'daki Durum ve Güvenlik Endişeleri

BM’ye göre, 25 Ağustos 2017 tarihinden sonra Myanmar’ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan 900 binden fazla mülteci Bangladeş’e sığınmıştır. Bu mültecilerin yarısının çocuklardan oluştuğu bildirilmektedir. Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” veya “soykırım” olarak nitelendirmekte ve gerekli güvenlik ortamı sağlanmadan bu kişilerin Myanmar’a dönmesinin yeni bir etnik temizliğe yol açabileceği endişesi taşımaktadır.

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