BM Zirvesi: Filistin Konferansı ABD Vizeleri Nedeniyle Filistin Heyeti Olmadan Toplanacak

BM Zirvesi'nde Filistin Konferansı Filistin Heyeti Olmadan Düzenlenecek

80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu haftasında düzenlenecek olan Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans, Donald Trump yönetiminin vize engeli nedeniyle ABD'de Filistinli heyet olmadan toplanacak.

Konferansın yeri ve ev sahipleri

Kongre, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek. Organizasyon, 80. BM Genel Kurulu haftasının en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak planlandı.

Heyet katılımı ve vizeler

ABD, konferansa ve BM Genel Kurulu üst düzey haftasına iştirak etmeyi planlayan yaklaşık 90 kişilik Filistin heyetine vize vermeyi reddetti. Bu nedenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, toplantılara video konferansla katılacak.

Uluslararası eğilim ve devlet tanımaları

İngiltere, Kanada ve Avustralya konferans öncesinde Filistin Devletini tanıdıklarını duyurdu. Fransa'nın da konferans sırasında benzer bir karar açıklaması bekleniyor. Bu gelişmeler, ABD yönetiminin İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe yönelik Batılı ülkeler nezdindeki eleştirileri güçlendiriyor.

İsrail saldırıları ve küresel tepki

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar ikinci yılını doldururken, abluka altındaki bölgede yaşamını yitiren sivillerin sayısı 65 bini aşıyor. Giderek artan sayıda ülke, İsrail'in bölgedeki eylemlerini kınıyor ve sivillere yardım ulaştırılmamasına yönelik tepkiler büyüyor.

ABD'nin tavrı ve askeri destek

ABD yönetimi konferansı, "Hamas'ı daha da cesaretlendiren" bir adım olarak nitelendirerek diplomatik çabaları baltalayabileceğini savunuyor. Öte yandan ABD, Tel Aviv yönetimine hem siyasi koruma sağlamakla kalmıyor hem de askeri destek veriyor. Donald Trump yönetiminin İsrail ordusuna 6 milyar dolar'ı aşkın tutarda yeni silah ve askeri teçhizat satışı planladığı bildirilmişti.

Türkiye ve dünya liderleri

Konferansta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Dünya liderleri, toplantıda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunda ısrarcı olacaklarını vurguluyor.