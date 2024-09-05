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BMGK'dan Afganistan'daki Terör Saldırısına Sert Tepki

BMGK üyeleri, Kabil'deki terör saldırısını kınadı ve terörle mücadele konusunda işbirliği çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:55
BMGK'dan Afganistan'daki Terör Saldırısına Sert Tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Terör Saldırısını Kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeler, 2 Eylül 2023 tarihinde Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleşen terör saldırısına karşı güçlü bir kınama yaptı.

Açıklamalar ve Destek Mesajları

Toplamda 15 BMGK üyesi, bu trajik olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamanın içeriğinde, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalar temin edildi. Terör ile Mücadele Vurgusu

Açıklamada, terörün her daim ve her biçimiyle Afganistan ve dünya genelinde barış ile güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, terör eylemlerinin sorumlularının hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Üye Ülkelere İşbirliği Çağrısı

BMGK, terörle mücadele konusunda tüm üye ülkeleri işbirliğine davet etti ve terror faaliyetlerinin hiçbir şeyle meşrulaştırılamayacağını ifade etti. Kabil’deki bombalı saldırı sonrası üye ülkelere terörle etkin şekilde mücadele etme çağrısında bulundu.

Saldırının Detayları

Kabil'in Dar-ul Aman bölgesinde, 2 Eylül Pazartesi günü akşamüstü devlet memurlarının iş çıkışı esnasında bir intihar saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Kabil Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, bu saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştır.

Bununla birlikte, Afganistan yönetimine muhalif basın organları, saldırının sonuçlarının daha ağır olduğunu ve en az 16 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etmektedir. Umut ediliyor ki, Afganistan'daki terör eylemleri bir an evvel sona erer.

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