BMGK'de Cezayir ve Pakistan, İsrail'in Doha'daki Hamas Heyetine Saldırısını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, "Orta Doğu'da durum" başlığıyla toplanarak, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını ele aldı.

Cezayir'in tepkisi

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Ammar Bin Cami, İsrail'in Doha'daki saldırısını "şiddetle" kınayarak toplantıda söz aldı. Bin Cami, "Bir kez daha, İsrail makamlarının işlediği bir başka ağır ve hukuka aykırı eylemin ardından bir araya geldik." dedi.

Bin Cami, İsrail'i uluslararası hukuku sistematik olarak ihlal etmek ve ülkelerin sınırları yokmuş gibi davranmakla eleştirerek, "Öte yandan, Gazze'de binlerce masum hayat yok olmaya devam ediyor, dünya çaresizce dehşet verici yıkımı izliyor. Ancak Gazze'deki mevcut katliam bile İsrail makamları için yeterli değil." diye konuştu.

İsrail'in Katar'ın yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen'i vurduğunu da hatırlatan Bin Cami, "Bu güç değil, bu pervasızlık. Bu deliliğin işareti. Dokunulmazlıktan, cezasızlıktan doğmuş aşırılıkçı bir hükümetin davranışı. Bölgeyi ve tüm dünyayı uçuruma sürükleyen bir hükümet." ifadelerini kullandı.

Bin Cami, Güvenlik Konseyi'ni de "sessizliği ile kaosu körüklemekle" suçlayarak, "Bu Konsey, saldırganın adını bile söyleyemeyecek kadar kısıtlanmış durumda. Bu Konsey, yaptırımlar da dahil olmak üzere tüm araçlarını çok geç olmadan kullanmalıdır." dedi.

Pakistan'ın kınaması

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed de İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, "Bu pervasız ve kışkırtıcı saldırı, Katar'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal teşkil ediyor." dedi.

Ahmed, "İsrail'in bu sorumsuz eylemi, uluslararası hukuku sistematik olarak hiçe saymasının ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik küstah politikasının bir başka tezahürüdür." ifadesini kullandı.

İsrail'in Katar'ı hedef almasının aynı zamanda diplomasi ve arabuluculuğa da bir saldırı olduğunu vurgulayan Ahmed, Güvenlik Konseyi'nin bu saldırıyı sadece kınamakla kalmayıp, İsrail'i bundan sorumlu tutması gerektiğini kaydetti.