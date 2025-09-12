BMGK'de Sert Tepki: Katar'a İsrail Saldırısı 'Haince Hedef Alma'

BMGK'de Sert Tepki: Katar'a İsrail Saldırısı

Al Sani: "haince bir hedef alma"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde "Orta Doğu'da durum" başlıklı oturumda konuştu. Al Sani, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı "haince bir hedef alma" olarak nitelendirdi ve bunun bölgesel barış ile güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Al Sani, "Katar'a yönelik saldırı, radikal bir hükümet tarafından bir devletin egemenliğinin ihlali anlamına geliyor ve uluslararası toplumu da büyük bir sınava tabi tutuyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrailli liderlerin kendilerine verilen "dokunulmazlık garantisi" nedeniyle "kibir ve güç sarhoşluğu" içinde olduklarını belirtti.

Al Sani, Katar'ın insani ve diplomatik rolünü tereddüt etmeden sürdüreceğini, egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ve meşru yanıt hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Ürdün'den Keskin Suçlama: "masumların kanına bulanmış haydut bir yönetim"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de İsrail hükümetini "masumların kanına bulanmış haydut bir yönetim" olmakla suçladı. Safedi, İsrail'i "aşırılık ve nefrete dayanan, uluslararası hukuku hiçe sayan, kendini hukukun üstünde gören, ırkçı bir ideolojiyi dayatmak ve yayılmacı hedeflere ulaşmak için zulmü esas alan, bölgede ve dünyada barış ve güvenliği tehdit eden bir yapı" olarak tanımladı.

Safedi, "Uluslararası toplumun, İsrail'in böbürlenmesini dizginlemek ve tüm bölgeyi, felaket yaratacak eylemlerinden korumak için derhal ve etkili bir şekilde harekete geçmesinin zamanı geldi." diyerek BM Güvenlik Konseyi'ne uluslararası insancıl hukukun güvenilirliğinden geriye kalanların korunması çağrısında bulundu. Safedi, saldıranın dokunulmazlık hakkının bulunmadığını ve hiçbir devletin hukukun üstünde olmadığını vurguladı; çatışmanın bölgenin kaderi olmadığını ve adil bir barışın mümkün olduğunu belirtti.

Bölgesel Tepkiler ve Saldırının Ayrıntıları

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, "İsrail'in Katar'a yönelik saldırısı, Katar'ın egemenliğine ve Körfez ülkelerinin güvenliğine yönelik açık bir ihlaldir." ifadelerini kullandı. Gargaş, saldırının "barış sağlamayacağını" ve "savaşın sona erdirilmesi ve barışa ulaşma şansını baltaladığını" kaydetti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasında da "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok." diyerek Hamas liderlerini hedef alacaklarını yineledi.