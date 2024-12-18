BMGK Üyelerinden Gazze'de Acil Ateşkes ve Batı Şeria Uyarısı

BMGK'nin Gazze'deki Ateşkes Talebi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Gazze'de derhal bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail askerî faaliyetlerine karşı uyarıda bulundular.

Guterres'in Uyarıları

BMGK oturumunda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamalarını aktaran BM Orta Doğu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Gazze'de yaşanan insani kriz ve bombardımanın sivilleri tehdit ettiğini belirtti. "Ateşkesin sağlanmasının uzun zamandır gecikmiş bir ihtiyaç olduğunu" ifade etti.

İşgale Dair Endişeler

Khiari, Batı Şeria’da İsrail’in devam eden yerleşim genişletme faaliyetlerinin gerilimi artırdığını vurguladı. Bu uygulamaların Filistin topraklarına erişimi engellediğini ve gelecekteki bağımsız Filistin Devleti için tehdit oluşturduğunu sözlerine ekledi. İşgal altındaki topraklardaki yerleşimlerin hukuki geçerliliği olmadığını da belirtti.

Diğer Ülkelerin Değerlendirmeleri

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki, Gazze'deki çocuklar arasında yetersiz beslenme oranının alarm verici düzeye ulaştığını dile getirdi.

Güney Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim Sangjin ise Orta Doğu'daki genel güvenlik sorunlarına değinerek, "Şiddet sarmalının tüm bölgeyi kuşattığını" ifade etti.

Açlık ve Savaş Suçları

İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, Gazze'de sivil nüfusun açlık riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Açlığın savaş yöntemi olarak kullanılması savaş suçu teşkil etmektedir" dedi.

Ateşkes Çabaları ve ABD'nin Rolü

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BMGK'nın ateşkes konusundaki çalışmalarının ABD tarafından engellendiğini savunarak, bu durumun uluslararası hukuka aykırı yerleşimlerin yayılmasına yol açtığını vurguladı.

Çin ve ABD'nin Tutumları

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Gazze’de saldırıların durmadığını belirtirken, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail’in yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözüm umutlarını zayıflattığını belirtti.

Söz konusu durumu eleştirirken, Batı Şeria'daki artan şiddeti de kınadı. Geçen yılın verileri, Batı Şeria'da tarihi yüksek sayıda Filistinli ölümüne işaret ediyor.