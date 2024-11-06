Böbreğindeki Kitleyi Başarıyla Aldırdı

Böbreğindeki 4 Santimetrelik Kitleyi Aldırdı

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Demirel, böbreğinde tespit edilen kötü huylu 4 santimetrelik kitleden, 4 saat süren ameliyatla kurtuldu.

Yaşadığı Şikayetler ve Hastaneye Yetişme Süreci

Uzun süredir baş ve karın ağrısı ile mide bulantısı yaşayan Demirel, nefes darlığı ve ani tansiyon yükselmesi gibi belirtilerin artması üzerine hastaneye başvurdu. Hastanede sol böbreğinin alınması önerilmişti. Bunun üzerine, Lokman Hekim Hastanesi'ne yönlendirildi.

Ameliyat Süreci

Üroloji uzmanı Doç. Dr. Kasım Ertaş tarafından muayene edilen Demirel'in tetkiklerinin sonucunda, böbreğinde 4 santimetrelik kötü huylu bir kitle bulundu. Ertaş ve ekibi, kadının sol böbreğindeki kitleyi parsiyel nefrektomi tekniğiyle, yani açık yöntemle çıkarma kararı aldı. 4 saat süren ameliyatın ardından Demirel, hastaneden taburcu edildi.

Uzmanın Görüşleri ve Hastanın Deneyimi

Doç. Dr. Kasım Ertaş, böbrek kanserinde erken tanının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Özellikle ailesinde böbrek kanseri hikayesi olanların düzenli kontrole gitmelerini tavsiye ediyoruz. Görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde erken evrede tanı konulabiliyor. Bu durumda koruyucu cerrahi yöntemlerle böbrekler kurtarılabiliyor. Bu tür ameliyatlar, hastanın yaşam süresini ve kalitesini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrasında sağlık durumu iyi olan Demirel, "Sürekli başım, karnım ağrıyordu ve midem bulanıyordu. Birçok doktora başvurdum. Böbreğimin alınacağı söylendi ama kabul etmedim. Kasım hocaya yönlendirildik. Ameliyat oldum ve sağlığıma kavuştum. Kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Demirel, böbreğinde tespit edilen kötü huylu 4 santimetrelik kitleden, 4 saat süren ameliyatla kurtuldu.

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Demirel, böbreğinde tespit edilen kötü huylu 4 santimetrelik kitleden, 4 saat süren ameliyatla kurtuldu.