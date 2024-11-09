Böbrek ve Sinir Doku Hücreleri Beyin Gibi Anıları Depolayabiliyor

İlginç Araştırma Sonuçları

ABD'de gerçekleştirilen önemli bir araştırma, böbrek ve sinir doku hücrelerinin beyinle benzer şekilde anı depolama yeteneğine sahip olduğunu ortaya koydu. New York Üniversitesi'nden uzmanlar, insan beyninin yanı sıra vücudun farklı bölgelerindeki hücrelerin de anılar saklayabildiğini belirledi.

Kimyasal Tepkilerin İncelenmesi

Bilim insanları, beyin hücreleri arasında iletileri taşıyan nörotransmitter adı verilen kimyasallar gibi, sinir dokusu ve böbrekten alınan hücrelerin farklı kimyasal maddelere nasıl tepki verdiğini inceledi. Araştırmada, belirli bir süre boyunca hücreler çeşitli kimyasal sinyallere maruz bırakıldı ve “anı depolayan genin” etkinleşme zamanını gözlemlediler.

Parlayan Protein Kullanıldı

Bunu belirlemek için, böbrek ve sinir dokusu hücreleri tepki verdiğinde parlayan bir protein üretecek şekilde tasarlandı. Bunun sonucunda, çeşitli kimyasal sinyaller alan hücreler, beyin hücrelerinin anıları depolamak için uyguladığı davranışları sergileyerek anı depolayan geni aktifleştirdiler.

Yeni Fırsatlar ve Gelecek Araştırmalar

Çalışmanın başyazarı Nikolay Kukushkin, bu araştırmanın öğrenme ve anı depolama yeteneklerinin genellikle sadece beyinle ilişkilendirilmesine karşı çıkarak, vücuttaki diğer hücrelerin de aynı işlevi gösterebileceğini vurguladı. Kukushkin ayrıca, bu keşfin hafızanın işleyişini anlama ve hafıza sorunlarını tedavi etme konusunda yeni fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Araştırmanın detayları, Nature Communications dergisinde yayımlandı.