Böcek Ailesi Soruşturması: Tahliye Edilen Esnaf '40 Senem Boşa Gitti'

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra "ölümlerden sorumlu olmadıkları" belirlenerek tahliye edilen kokoreççi, lokumcu ve midye tezgahı sahipleri, Beşiktaş Ortaköy'de yeniden faaliyete geçen işletmelerinin önünde basın açıklaması yaptı.

Tahliye sonrası ilk sözler: 'Çok mağdur olduk'

Ercan Erdoğan, "Ben 40 yıldır esnaflık yapıyorum. 23 senedir Ortaköy'de esnafım..." diye başladığı açıklamasında, "Yüzde 80 işim düştü. Ben çok mağdur oldum. Çalışanlarım 15 gün evine ekmek götüremediler. 15 gün içinde 40 senem yok oldu" ifadelerini kullandı. Erdoğan, tahlillerin temiz çıktığını ve işletmesinin açık mutfaklı, hijyenik olduğunu belirtti.

Avukat: 'İtibar suikastine maruz kaldık'

Beyza Nur Uzun müvekkilinin gece geç saatlerde tahliye edildiğini söyleyerek, "Soruşturma devam ederken müvekkilim lehine hiçbir somut delil yokken... kendisi itibar suikastine maruz kalmış, ailesi yine şahsi telefonları sosyal mecralarda paylaşılmış, ailesi aranmış ve tehdit edilmiştir" dedi. Uzun, vefat nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğunun ortaya çıktığını ve hukuki sürecin devam edeceğini vurguladı.

Lokumcu ve midyecinin tepkisi

Lokumcu Fatih Tektaş, "Aile yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Suçsuz yere içeri alındık. Psikolojimiz bozuldu... Bir aile yok oldu. Çok şükür bizden dolayı değil çünkü bunun vicdan azabı kaldırılamaz" sözleriyle duygularını paylaştı ve işletme olarak maddi zarar gördüklerini belirtti.

Midye tezgahı sahibi Murat Kılıban da, "Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek ailesine Allah’tan rahmet diliyoruz... Ben yaklaşık olarak 35 yıla yakındır Ortaköy’de midye satmaktayım. Ve 35 yıl boyunca midyeden zehirlenme... hiç rastlanmadım" diyerek kendi ürünlerinden emin olduğunu söyledi.

İşletmeler yeniden açıldı

Beşiktaş Ortaköy'de zabıta ekipleri tarafından kaldırılan mühürlerin ardından işletmeler faaliyetlerine başladı. Soruşturma ise sürüyor; Almanya’dan 9 Kasım’da gelen ve 13 Kasım’da yaşamını yitiren Çiğdem Böcek (27), Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

KOKOREÇÇİ ERCAN ERDOĞAN