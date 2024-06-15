Bodrum'a Kurban Bayramı tatilci akını! 175 bin araç giriş yaptı, nüfus 1 milyonu aşacak

Bodrum'a Yoğun Tatilci Akını Başladı



Kurban Bayramı arifesinde Bodrum'a olan tatilci akını hız kesmeden devam ediyor. Son 3 gün içinde Bodrum'a toplam 175 bin araç giriş yaptı ve bu yoğunluk, ilçede büyük bir hareketliliğe neden oldu. Resmi nüfusu yaklaşık 200 bin olan Bodrum'un, bayram süresi boyunca nüfusunun 1 milyonu aşması bekleniyor. Bu durum, yerel yetkilileri çeşitli önlemler almaya sevk etti.

YOLDA VE HAVADA YOĞUN TRAFİK

Bodrum-Milas Havalimanı, iç hat uçuşlarına ek olarak 50 yeni sefer ekledi. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisi, havalimanında da yoğunluğa neden oldu. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve asayiş denetimlerini sıklaştırdı. Güvercinlik Uygulama Noktası'nda yapılan denetimlere, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve diğer yetkililer katıldı. Kaymakam Çit, sürücülerle bayramlaşarak trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

HER GÜN 70 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPIYOR

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, bayram süresi boyunca ilçeye her gün yaklaşık 70 bin aracın giriş yaptığını belirtti. Kaymakam Çit, “Bayram kapsamında polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve zabıtamızla bir dizi tedbir aldık. Toplamda 86 araç ve 733 personelle bu hizmeti sürdüreceğiz. Bayram süresi boyunca 200 ila 250 bin arasında aracın giriş yapması, nüfusun ise 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Otellerimizdeki doluluk oranları iyi seviyede” diye konuştu.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜKSEK

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, otellerdeki doluluk oranının %95'e yaklaştığını açıkladı. Şahin, “Bayramın gelmesiyle Bodrum'da bir coşku, bir heyecan başladı. İç pazardaki ilgi ve alaka bu bayramda da devam ediyor. Şu anda otellerimiz %90-95 bandında dolmaya başladı. Özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu otellerde bu oran %95'e çıktı. Rezervasyon yapmayanlar, son anda da olsa otellerimize gelebilirler” dedi.

SAHTE REZERVASYONLARA DİKKAT

Şahin, turistlerin sahte rezervasyonlara karşı dikkatli olmalarını önerdi. “Gelecek misafirlerimizin özellikle hava yolunu tercih etmesini öneriyorum. Hem zamandan tasarruf etmeleri için hem de Bodrum'daki trafik açısından önem kazanıyor. Rezervasyon yaptıkları siteleri mutlaka turizm ve ticaret bakanlıklarından teyit etsinler. Bu çok önemli. Sahte rezervasyonlar, misafirlerimizin tatilini mahvedebilir” diye konuştu.

TRAFİK VE ASAYİŞ ÖNLEMLERİ

Bayram süresi boyunca artan nüfus ve araç trafiği nedeniyle, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai yapıyor. Trafiği akıcı hale getirmek ve asayişi sağlamak için yapılan çalışmalar, tatilcilerin rahat bir tatil geçirmesini hedefliyor. Kaymakam Mustafa Çit, bu kapsamda tatilcileri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya davet etti.

TATİLCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Bodrum'un eşsiz güzellikleri, tarihi dokusu ve turistik cazibesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da tatilcilerin gözde mekanı olmasını sağladı. Otellerdeki yüksek doluluk oranları ve trafikteki yoğunluk, Bodrum'un turizmdeki cazibesini bir kez daha ortaya koyuyor. Tatilcilerin bayram süresi boyunca Bodrum’da keyifli vakit geçirmeleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.