Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,79 1,53%
EURO
35,16 0,53%
ALTIN
2.447,14 2,86%

Bodrum'a Kurban Bayramı tatilci akını! 175 bin araç giriş yaptı, nüfus 1 milyonu aşacak

Kurban Bayramı öncesinde Bodrum'a tatilci akını başladı. Son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı, otellerin doluluk oranı yüzde 95'e yaklaştı. Bodrum'da bayram boyunca nüfusun 1 milyonu aşması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 16:22
Bodrum'a Kurban Bayramı tatilci akını! 175 bin araç giriş yaptı, nüfus 1 milyonu aşacak

Bodrum'a Yoğun Tatilci Akını Başladı

Kurban Bayramı arifesinde Bodrum'a olan tatilci akını hız kesmeden devam ediyor. Son 3 gün içinde Bodrum'a toplam 175 bin araç giriş yaptı ve bu yoğunluk, ilçede büyük bir hareketliliğe neden oldu. Resmi nüfusu yaklaşık 200 bin olan Bodrum'un, bayram süresi boyunca nüfusunun 1 milyonu aşması bekleniyor. Bu durum, yerel yetkilileri çeşitli önlemler almaya sevk etti.

YOLDA VE HAVADA YOĞUN TRAFİK

Bodrum-Milas Havalimanı, iç hat uçuşlarına ek olarak 50 yeni sefer ekledi. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisi, havalimanında da yoğunluğa neden oldu. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve asayiş denetimlerini sıklaştırdı. Güvercinlik Uygulama Noktası'nda yapılan denetimlere, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve diğer yetkililer katıldı. Kaymakam Çit, sürücülerle bayramlaşarak trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

HER GÜN 70 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPIYOR

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, bayram süresi boyunca ilçeye her gün yaklaşık 70 bin aracın giriş yaptığını belirtti. Kaymakam Çit, “Bayram kapsamında polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve zabıtamızla bir dizi tedbir aldık. Toplamda 86 araç ve 733 personelle bu hizmeti sürdüreceğiz. Bayram süresi boyunca 200 ila 250 bin arasında aracın giriş yapması, nüfusun ise 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Otellerimizdeki doluluk oranları iyi seviyede” diye konuştu.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜKSEK

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, otellerdeki doluluk oranının %95'e yaklaştığını açıkladı. Şahin, “Bayramın gelmesiyle Bodrum'da bir coşku, bir heyecan başladı. İç pazardaki ilgi ve alaka bu bayramda da devam ediyor. Şu anda otellerimiz %90-95 bandında dolmaya başladı. Özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu otellerde bu oran %95'e çıktı. Rezervasyon yapmayanlar, son anda da olsa otellerimize gelebilirler” dedi.

SAHTE REZERVASYONLARA DİKKAT

Şahin, turistlerin sahte rezervasyonlara karşı dikkatli olmalarını önerdi. “Gelecek misafirlerimizin özellikle hava yolunu tercih etmesini öneriyorum. Hem zamandan tasarruf etmeleri için hem de Bodrum'daki trafik açısından önem kazanıyor. Rezervasyon yaptıkları siteleri mutlaka turizm ve ticaret bakanlıklarından teyit etsinler. Bu çok önemli. Sahte rezervasyonlar, misafirlerimizin tatilini mahvedebilir” diye konuştu.

TRAFİK VE ASAYİŞ ÖNLEMLERİ

Bayram süresi boyunca artan nüfus ve araç trafiği nedeniyle, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai yapıyor. Trafiği akıcı hale getirmek ve asayişi sağlamak için yapılan çalışmalar, tatilcilerin rahat bir tatil geçirmesini hedefliyor. Kaymakam Mustafa Çit, bu kapsamda tatilcileri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya davet etti.

TATİLCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Bodrum'un eşsiz güzellikleri, tarihi dokusu ve turistik cazibesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da tatilcilerin gözde mekanı olmasını sağladı. Otellerdeki yüksek doluluk oranları ve trafikteki yoğunluk, Bodrum'un turizmdeki cazibesini bir kez daha ortaya koyuyor. Tatilcilerin bayram süresi boyunca Bodrum’da keyifli vakit geçirmeleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca öğrenci kahrolacak! Tamı tamına yüzde 50 zam geldi

Evi, arsası olanlara son dakika kararı! Bunu yapmayana tapu yok

Emeklisi, çalışanı, kadını, erkeği kimsenin borcu kalmayacak! 30 Haziran'a kadar 300.000 TL ile borçlar kapanacak

TCMB’den son dakika vergi zammı kararı! Yüzde 900 Zam yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Acil toplu para arayanlara 200.000 TL ihtiyaç kredisi! Belgesiz, kefilsiz verilecek

Altın fiyatlarının bayram sonrası kaderi çizildi! Bu rakam kaçınılmaz olacak

Tapuda bayram sonrası kararı! Tapu alış satışlarında sistem değişti

Bayrama özel 400 TL cep harçlığı dağıtılacak! O bankada hesabı olan yaşadı

Yeni müşteriye ilk defa bu tutar ödenecek! Tek SMS’ye 3250 TL hesaba geçecek

TCMB’den son dakika vergi zammı kararı! Yüzde 900 Zam yapıldı

Evi, arsası olanlara son dakika kararı! Bunu yapmayana tapu yok

O ilde yaşayan 18-65 arası personel alımı başladı! Sınav şartı aranmayacak

Emeklisi, çalışanı, kadını, erkeği kimsenin borcu kalmayacak! 30 Haziran'a kadar 300.000 TL ile borçlar kapanacak

Bu otomobilleri şimdi almayan yandı! Tam 500 bin TL'lik zam kapıda

Milyonlarca öğrenci kahrolacak! Tamı tamına yüzde 50 zam geldi

Temmuz’da emekliye gelenler geliyor! Çifte zam+ ek ödeme ortaya çıktı