Bodrum Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bottaki 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı; 2 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 22:57
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 20 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar arasında 6'sı çocuk bulunuyor.

Gözaltılar ve İşlemler

Olayla bağlantılı olarak, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli karada gözaltına alındı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

