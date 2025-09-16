Bodrum Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 20 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar arasında 6'sı çocuk bulunuyor.
Gözaltılar ve İşlemler
Olayla bağlantılı olarak, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli karada gözaltına alındı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.