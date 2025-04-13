Bodrum Açıklarında 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yer alan lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi alındı.

Operasyon Anında Gözaltı

Bu bilgi üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik gemisi ile bot, durdurulan fiber karinalı lastik botta 11'i çocuk olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen tespit edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.