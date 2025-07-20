Bodrum Açıklarında 27 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ilçe açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı. Bu ihbar üzerine bölgeye hemen bir Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekiplerin durdurduğu hareketli fiber karinalı lastik botta, 9'u çocuk olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu gruba yönelik olarak, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, ilçe açıklarında görevli başka bir Sahil Güvenlik botu, göçmen kaçakçısı olarak tanımlanan bir başka şüpheliyi de gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.