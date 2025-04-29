Bodrum Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmenlerin Kurtarılması

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 29 düzensiz göçmen daha kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında bulunan bir lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenme tehlikesi geçiriyordu. Yardım talebinin alınmasının ardından, Sahil Güvenlik Botları bölgeye sevk edildi.

Kurtarma Operasyonu

Ekipler, fiber karinalı lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 29 göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu olay, Bodrum'un göçmen akınına karşı gösterdiği mücadelenin bir başka örneği olarak kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.