Bodrum açıklarında bitkin düşen düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'dan İstanköy'e yüzerek geçmeye çalışırken bitkin düşen düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı ve İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:36
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bitkin halde bulunan düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, göçmen Bodrum kıyısından yüzerek Yunanistan’ın İstanköy Adası'na (Kos) geçmeye çalıştı. Bir süre sonra yorgun düşen ve yardım talep eden göçmen, deniz yüzeyinde fark edildi.

Kurtarma ve Sonrası

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları TCSG-1 ve KB-71 tarafından denizden alınan göçmen, bota alınarak kurtarıldı. Limana getirilen kişi sağlık kontrollerinden geçirildi ve ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

