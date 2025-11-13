Bodrum açıklarında bitkin düşen düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bitkin halde bulunan düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, göçmen Bodrum kıyısından yüzerek Yunanistan’ın İstanköy Adası'na (Kos) geçmeye çalıştı. Bir süre sonra yorgun düşen ve yardım talep eden göçmen, deniz yüzeyinde fark edildi.

Kurtarma ve Sonrası

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları TCSG-1 ve KB-71 tarafından denizden alınan göçmen, bota alınarak kurtarıldı. Limana getirilen kişi sağlık kontrollerinden geçirildi ve ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

