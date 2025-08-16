DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.621,13 -0,33%

Bodrum açıklarında Meksikalı turiste tıbbi tahliye: Epilepsi nöbeti sonrası hastaneye sevk

Bodrum açıklarında teknede fenalaşan Meksikalı turist, epilepsi nöbeti sonrası 112 ve Deniz Kurtarma Derneği koordinasyonuyla tıbbi tahliye edilip hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:45
Bodrum açıklarında Meksikalı turiste tıbbi tahliye: Epilepsi nöbeti sonrası hastaneye sevk

Bodrum açıklarında Meksikalı turiste tıbbi tahliye

Epilepsi nöbeti sonrası denizde sağlık müdahalesi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Datça-Knidos bölgesinden Bodrum'a seyreden özel teknede bulunan bir kişi, geçirdiği epilepsi nöbeti sonrasında rahatsızlandı.

Tekne kaptanı, olay üzerine derhal durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ilk değerlendirme ve görüşmelerin ardından, denizde daha güvenli bir transfer noktası belirlenmesi kararlaştırıldı.

Görüşmelerde adı geçen kurumlar arasında Deniz Kurtarma Derneği de bulunurken, sağlık ekipleri ile koordineli şekilde hasta transferi gerçekleştirildi.

Olayda fenalaşan Meksika vatandaşı, marinada bekleyen 112 kara ambulansıyla alınarak ilçedeki özel hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, olayın denizde hızlı müdahale ve koordinasyon sayesinde kontrol altına alındığını bildirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede fenalaşan Meksikalı turiste tıbbi tahliye...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede fenalaşan Meksikalı turiste tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede fenalaşan Meksikalı turiste tıbbi tahliye...

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
3
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
5
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
6
Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele
7
Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar