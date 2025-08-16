Bodrum açıklarında Meksikalı turiste tıbbi tahliye: Epilepsi nöbeti sonrası hastaneye sevk

Bodrum açıklarında Meksikalı turiste tıbbi tahliye

Epilepsi nöbeti sonrası denizde sağlık müdahalesi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Datça-Knidos bölgesinden Bodrum'a seyreden özel teknede bulunan bir kişi, geçirdiği epilepsi nöbeti sonrasında rahatsızlandı.

Tekne kaptanı, olay üzerine derhal durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ilk değerlendirme ve görüşmelerin ardından, denizde daha güvenli bir transfer noktası belirlenmesi kararlaştırıldı.

Görüşmelerde adı geçen kurumlar arasında Deniz Kurtarma Derneği de bulunurken, sağlık ekipleri ile koordineli şekilde hasta transferi gerçekleştirildi.

Olayda fenalaşan Meksika vatandaşı, marinada bekleyen 112 kara ambulansıyla alınarak ilçedeki özel hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, olayın denizde hızlı müdahale ve koordinasyon sayesinde kontrol altına alındığını bildirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede fenalaşan Meksikalı turiste tıbbi tahliye gerçekleştirildi.