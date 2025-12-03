Bodrum açıklarında motor arızası: 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında motor arızası sonucu 31 kişi kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarma operasyonu

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Bottan gelen yardım talebi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-901, fiber karinalı lastik bottaki 23 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk olmak üzere toplam 31 kişiyi kurtardı.

İşlemler ve sevk

Limana getirilen düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

