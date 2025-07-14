Bodrum Açıklarında Motoryat Kazası: 'Monte Carlo' Kayalıklara Çarptı

Bodrum Açıklarında Motoryat Kazası

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 'Monte Carlo' isimli 20 metre uzunluğundaki motoryat kayalıklara çarptı. Kaza, henüz belirlenmeyen bir nedenle ilçenin Köçek Sığlığı mevkisinde gerçekleşti.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Olayın ardından, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazanın hemen ardından, motoryatta bulunan kişilerin kurtarılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Kaza ile ilgili daha fazla bilgi ve güncellemeler için takipte kalın.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan motoryat ile içerisindekilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.