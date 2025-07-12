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Bodrum Açıklarında Su Alan Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı

Bodrum açıklarında su alan teknedeki 6 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 17:08
Bodrum Açıklarında Su Alan Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Su Alan Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen olayda, su alan bir teknedeki 6 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın detayları ise dikkat çekici.

Olayın Gelişimi

İçmeler Koyu'nda su alan tekne için yapılan ihbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu KIYEM-6 ile gerçekleştirilen operasyonda, su alan tekne, güvenli bir şekilde İçmeler Ağanlar Tersanesi'ne yanaştırıldı.

Olay sonucunda, teknenin içindeki 6 kişi sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek başarıyla kurtarıldı. Bu tür operasyonların acil durumlarda ne kadar kritik olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alan teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alan teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

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