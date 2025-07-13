Bodrum Açıklarında Yangın: 'Melinay' Motoryatı Kullanılamaz Hale Geldi

Bodrum Açıklarında Yangın Skandalı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demirli bir motoryatta çıkan yangın, marina severleri korkuttu. 'Melinay' isimli motoryatta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Olay Anı ve Müdahale

Türkbükü önlerinde gerçekleşen olay sonrası, ilgili kurumlara hızlı bir ihbarda bulunuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine derhal intikal etti.

Yangının Sonuçları

Ekiplerin yoğun müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak, ne yazık ki yangın sonrasında 'Melinay' motoryatı tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu talihsiz olay, Bodrum'un huzurlu deniz ortamında ciddi bir tehdit oluşturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoryat, kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoryat, kullanılamaz hale geldi.