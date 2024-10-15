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Bodrum'da 2. Etap Sualtı Parkı Açıldı

Bodrum'daki Blue Exile Art Project Sualtı Parkı'nın 2. etabı, sanatçılar tarafından 5 heykel ile açıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:47
Bodrum'da 2. Etap Sualtı Parkı Açıldı

Bodrum'da Heyecan Verici Sualtı Sanatı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Blue Exile Art Project (BEAP) Sualtı Parkı'nın ikinci etabının açılışı gerçekleştirildi. Bu özel etkinlik, Bodrum Belediyesi, Bodrum Deniz Müzesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) iş birliğiyle düzenlendi.

Eserler Suyun Altında

Bitez açıklarındaki Görecek Adası'nda yapılan açılış, Bodrum Limanı Kale önünden teknelerle bölgeye gelen protokol üyeleri ve sanatseverler tarafından takip edildi. Etkinlik sırasında, sanatçılar "Tirhandiller ve Batıklar" teması çerçevesinde biri tirhandil teknesi olmak üzere toplam 5 heykeli su altına indirerek sergiledi.

Protokol Dalışı ve Kutlama

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi İsabelle Dupont ve birçok sanatçı etkinlikte dalış yaparak açılışı kutladı. Su altında kesilen kurdele ve sergilenen eserler büyük ilgi topladı.

Projenin Önemi

Başkan Aras, projeye katkıda bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, "Denizciliğin ve süngerciliğin mirasını gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Bu tür projeler, Akdeniz için bir barış denizi oluşturma arzusunu yansıtmaktadır" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci ise bölgenin su altı parkı olması amacıyla yapılan çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Katılımcıların Görüşleri

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Dupont, projeyi yerinde görmekten büyük mutluluk duyduğunu ve bu tür etkinliklerin gelecekte de devam etmesini umduğunu ifade etti. Ayrıca, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ve Proje Koordinatörü Şule Kükrer açılışta konuşmalar yaparak etkinliğin önemine vurgu yaptı.

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