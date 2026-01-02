Ferdi Tayfur, Vefatının 1. Yılında Sarıyer Yeniköy'de Anıldı

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının 1. yıl dönümünde Sarıyer Yeniköy'deki mezarı başında sevenleri tarafından anıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kabri başında dua okudu, lokma dağıttı ve mezarı fotoğraflar ile çiçeklerle süsledi.

Anma törenine katılanlar

Ahmet Selçuk İlkan ziyarete katılarak duygularını şöyle dile getirdi: "Ferdi Tayfur’umuzun birinci ölüm yıldönümü ama bizim için her gün acı bir boşluk. Bir türlü yeri dolmadı ve dolmayacak. Onu her gün biraz daha özlüyoruz. Hasretimiz daha da artıyor. Sadece şarkılarıyla değil sesiyle, eserleriyle gönlümüzü avutmaya çalışıyoruz. Bütün sevenleri gibi acı kaybımız bugün bir kez daha tazelendi. Ama bütün sevenlerine teşekkür ediyoruz. Vefatından bugüne hiç yalnız bırakmadılar. İnanıyorum ki Adana’da ve her şehirde onun adına çok güzel anma törenleri yapılacak"

Muzaffer Yıldız ise, "40 yılı aşkındır Ferdiciyim. Ferdi babamızı vefatının 1. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Onun için hayırlar işliyoruz. Ferdi Tayfur Türkiye Cumhuriyeti’nin en şöhretli insanı. Biz ona ‘Ferdi Baba’ dedik . Biz sevgimizi aşkımızı onunla yaşadık. Bugün de hayranları olarak Ferdi babayı kabri başında anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rukiye Gür ziyarette eşiyle birlikte bulunduğunu belirterek, "Çok severek dinliyoruz. Aileden gelen bir şey. Ablarımızdan abilerimizden gelen bir sevgi. Yıllardır dinliyoruz. Aynı zamanda Müslüm Gürses hayranıyım. Ferdi abimizin bugününde burada olmak istedik. Eşimle birlikte çok severek dinliyoruz, çok üzüldük. Beklenmedik bir ölüm. Yıprattı bizi. Çok severek dinlediğimiz bir ses hala dinliyoruz. Çocuklarımız severek dinliyor" dedi.

ARABESK MÜZİĞİNİN USTA İSMİ FERDİ TAYFUR, VEFATININ 1. YIL DÖNÜMÜNDE SEVENLERİ TARAFINDAN SARIYER YENİKÖY’DE BULUNAN MEZARI BAŞINDA ANILDI.