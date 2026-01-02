DOLAR
43,03 -0,19%
EURO
50,45 0,29%
ALTIN
5.979,1 -0,23%
BITCOIN
3.874.545,38 -2,01%

Ferdi Tayfur, Vefatının 1. Yılında Sarıyer Yeniköy'de Anıldı

Arabesk ustası Ferdi Tayfur, vefatının 1. yılında Sarıyer Yeniköy mezarı başında sevenleri ve dostları tarafından anıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:34
Ferdi Tayfur, Vefatının 1. Yılında Sarıyer Yeniköy'de Anıldı

Ferdi Tayfur, Vefatının 1. Yılında Sarıyer Yeniköy'de Anıldı

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının 1. yıl dönümünde Sarıyer Yeniköy'deki mezarı başında sevenleri tarafından anıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kabri başında dua okudu, lokma dağıttı ve mezarı fotoğraflar ile çiçeklerle süsledi.

Anma törenine katılanlar

Ahmet Selçuk İlkan ziyarete katılarak duygularını şöyle dile getirdi: "Ferdi Tayfur’umuzun birinci ölüm yıldönümü ama bizim için her gün acı bir boşluk. Bir türlü yeri dolmadı ve dolmayacak. Onu her gün biraz daha özlüyoruz. Hasretimiz daha da artıyor. Sadece şarkılarıyla değil sesiyle, eserleriyle gönlümüzü avutmaya çalışıyoruz. Bütün sevenleri gibi acı kaybımız bugün bir kez daha tazelendi. Ama bütün sevenlerine teşekkür ediyoruz. Vefatından bugüne hiç yalnız bırakmadılar. İnanıyorum ki Adana’da ve her şehirde onun adına çok güzel anma törenleri yapılacak"

Muzaffer Yıldız ise, "40 yılı aşkındır Ferdiciyim. Ferdi babamızı vefatının 1. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Onun için hayırlar işliyoruz. Ferdi Tayfur Türkiye Cumhuriyeti’nin en şöhretli insanı. Biz ona ‘Ferdi Baba’ dedik . Biz sevgimizi aşkımızı onunla yaşadık. Bugün de hayranları olarak Ferdi babayı kabri başında anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rukiye Gür ziyarette eşiyle birlikte bulunduğunu belirterek, "Çok severek dinliyoruz. Aileden gelen bir şey. Ablarımızdan abilerimizden gelen bir sevgi. Yıllardır dinliyoruz. Aynı zamanda Müslüm Gürses hayranıyım. Ferdi abimizin bugününde burada olmak istedik. Eşimle birlikte çok severek dinliyoruz, çok üzüldük. Beklenmedik bir ölüm. Yıprattı bizi. Çok severek dinlediğimiz bir ses hala dinliyoruz. Çocuklarımız severek dinliyor" dedi.

ARABESK MÜZİĞİNİN USTA İSMİ FERDİ TAYFUR, VEFATININ 1. YIL DÖNÜMÜNDE SEVENLERİ TARAFINDAN SARIYER...

ARABESK MÜZİĞİNİN USTA İSMİ FERDİ TAYFUR, VEFATININ 1. YIL DÖNÜMÜNDE SEVENLERİ TARAFINDAN SARIYER YENİKÖY’DE BULUNAN MEZARI BAŞINDA ANILDI.

ARABESK MÜZİĞİNİN USTA İSMİ FERDİ TAYFUR, VEFATININ 1. YIL DÖNÜMÜNDE SEVENLERİ TARAFINDAN SARIYER...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nden Emniyet Müdürü Kayhan Ay’a Hayırlı Olsun Ziyareti
2
Erzurum'da Hayat Kurtaran Operasyon: 9 cm'lik Aort Anevrizması Başarıyla Tedavi Edildi
3
Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı (2025) — BM tahmini
4
Kayseri'ye Müjde: Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB Onaylandı
5
Ağrı Diyadin'de Yoğun Kar Yağışı Trafik ve Esnafı Zorladı
6
Fico, 7,4 km'lik Visnove Tüneli'ni Patenle Geçti: Açılıştan Saatler Önce Gösteri
7
Osmangazi'de Yeni Yıl Festivali: Işıklar, DJ ve Sokak Lezzetleri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları