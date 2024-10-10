Bodrum'da Avrupa Yatçılar Birliği Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Bodrum'da Avrupa Yatçılar Birliği Toplantısı

Muğla'nın gözde ilçesi Bodrum'da, Avrupa Yatçılar Birliği (EBA) genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Ev Sahipliği

Toplantı, İstanbul, Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin temsilcilerinin katılımıyla, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi'nde yapıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da etkinlikte yer aldı.

Tarihi Alanlar ve Tersane Bölgesi Turu

Katılımcılar, Bodrum Kalesi gibi tarihi yerleri gezme şansı buldular. Ayrıca, tersane bölgesinde yer alan inşa edilen teknelerin tanıtımı yapıldı.

Yat İmalatı ve Teknoloji Gösterimi

Misafirlere, geleneksel ahşap yat yapımı ile güncel inşa ve dizayn teknikleri ile üretilen saç tekneler gösterildi. EBA Başkanı Jan Jansson, Kıran’a organizasyonu için teşekkür ederek, EBA flamasını hediye etti.